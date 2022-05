Alphacool HDX Apex Acetal: Wasserkühler für die M.2-SSD

Die immer schnelleren NAND-Flashspeicher von SSDs führen zu einer erhöhten Hitzeentwicklung. Viele SSD-Hersteller bieten deshalb ihre M.2-Modelle mit besonders schnellen Speichermodulen bereits ab Werk mit einem Kühler an, damit die Leistung der SSDs nicht nach wenigen Sekunden der Höchstleistung bereits stark wieder einbricht. Mit dem Wasserkühler von Alphacool soll dieses Problem auch bei intensiver Nutzung einer M.2-SSD nicht auftreten und der Speicher optimal gekühlt werden.

Mit dem HDX Apex Acetal präsentiert Alphacool eine einfache Möglichkeit für Anwender mit einer dedizierten Wasserkühlung die M.2-Speicher auch in das Kühlsystem zu integrieren. Der neu vorgestellte Kühler besitzt eine Abmessung von 68 x 25,6 x16,8 Millimetern und ist damit für alle M.2-SSDs ohne eigenen Kühler mit einer Länge von 80 Millimetern, was den M.2-2280-Standard entspricht, geeignet.

Der Kühler bietet eine vernickelte Kupferplatte auf der Unterseite und ein transparentes Acryl-Gehäuse, was mit drei RGB-LEDs noch einmal zusätzlich in Szene gesetzt wird. Dazu gesellt sich das Alphacool-Logo in der Mitte zwischen den beiden G1/4-Zoll-Anschlüssen. Der Kühler wird mit vormontierten Wärmeleitpads ausgeliefert, welche eine maximale Wärmeleitfähigkeit von 3W/mk besitzen.

Der neue Alphacool HDX Apex Acetal neben der Acryl-Variante mit RGB-Beleuchtung auch in einem schlichten Schwarz mit Logo angeboten. Beide Varianten des M.2-Wasserkühlers lassen sich direkt über den Online-Shop von Alphacool für rund 30 Euro, exklusive Versandkosten, bestellen.