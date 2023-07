Crucial X10 Pro und X9 Pro Portable: Schnelle SSDs zum Mitnehmen

Das Anforderungsprofil von Externen-SSDs ist besonders hoch bei Content-Creator wie etwa Fotografen, Designern oder auch beim Videoschnitt. Die neuen externen Laufwerke X9 Pro Portable und der X10 Pro Portable von Crucial sollen dabei höchste Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bieten.

Die Crucial X10 Portable stellt die bislang schnellste, externe SSD von Crucial dar, welche mit einer Lesegeschwindigkeit und Schreibgeschwindigkeit von 2.100 MB/s beziehungsweise 2.000 MB/s angegeben wird. Das Modell wird mit bis zu vier Terabyte Speicherplatz angeboten und Nutzer können innerhalb von weniger als neun Minuten 1 Terabyte Daten von oder auf die SSD schieben, wenn das entsprechende Quelllaufwerk eine entsprechend hohe Geschwindigkeit liefern kann.

Das passende USB-Typ-C-Kabel liefert Crucial bei der X10 Portable gleich mit. Dank der IP55-Zertifizierung ist die Externe-SSD sowohl Spritzwasser geschützt als auch vor dem Eindringen von Staub gesichert. Nach Angaben des Herstellers ist die SSD mit allen handelsüblichen Systemen inklusive Windows, Mac, Android und auch den Spielkonsolen kompatibel.

Ebenfalls neu ist die Crucial X9 Pro Portable, welche mit maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von jeweils 1.050 MB/s nicht ganz an die X10 heranreicht. Mit einer Abmessung von nur 65 x 50 Millimetern und einem Gewicht von 38 Gramm ist die SSD aber besonders kompakt und leicht.

Micron bietet zudem in Kooperation mit Adobe für beiden Laufwerke eine einmonatigen Creative Cloud All Apps-Mitgliedschaft für alle Käufer an.

Die neuen SSDs Crucial X10 Portable und Crucial X9 Portable werden mit Kapazitäten von 4 TB, 2 TB und 1 TB ab sofort im Einzelhandel angeboten. Die Preise für die externen Laufwerke beginne bei 97 Euro für die X9 und bei 138 Euro für die X10. Das Topmodell, der X10 Pro Portable mit 4-TB-Speicherplatz schlägt dabei mit rund 365 Euro zu Buche.