Studie enthüllt: Warum Netflix-Abonnenten trotz steigender Kosten treu bleiben

Trotz der finanziellen Belastung durch die monatlichen Gebühren bleiben die Nutzer diesen Diensten treu. Die Studie „Monetization of Video“ verdeutlicht, dass werbefreie Angebote von den Abonnenten als besonders wertvoll angesehen werden.

In den USA geben Haushalte im Durchschnitt 82 US-Dollar pro Monat für TV-Entertainment aus, wobei Kabelanschlüsse und Pay-TV-Pakete traditionell besonders teuer sind. Diese Ausgaben erreichen fast die selbst gesetzte Obergrenze von 87 US-Dollar pro Monat für TV- und Streaming-Dienste.

Die Studie befragte Verbraucher, ob sie einen bestehenden Dienst auch in einem Jahr noch abonnieren würden. 85 Prozent der Nutzer werbefreier Dienste gaben an, dies definitiv oder wahrscheinlich zu tun, während knapp drei Viertel der Nutzer werbefinanzierter Dienste dies ebenfalls bestätigten. Innerhalb dieser Gruppen zeigten sich 52 Prozent der Nutzer werbefreier Dienste zuversichtlich, ihren Dienst weiterhin zu nutzen, verglichen mit 40 Prozent bei werbefinanzierten Diensten. Fast 20 Prozent der Nutzer werbefinanzierter Dienste waren unentschlossen, ob sie den Dienst in einem Jahr noch nutzen würden, im Vergleich zu nur 10 Prozent bei werbefreien Diensten.

Trotz steigender Kosten in der Branche bleiben hochwertige Inhalte ein zentraler Anreiz für ein Abonnement. Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Aktualität von Filmen und das vollständige Angebot aller Staffeln bei Serien. Auch der zeitnahe Zugriff auf Inhalte nach Kinostart wird als wichtiges Kriterium genannt. Bei Serien ist es zudem entscheidend, dass alle Folgen gleichzeitig veröffentlicht werden und die Plattform ein attraktives Angebot an „Originals“ bereithält, also exklusiv produzierte Inhalte.

Die Studie zeigt insgesamt, dass die Qualität und Aktualität der Inhalte sowie werbefreies Streaming weiterhin wichtige Faktoren für ein Abonnement bleiben. Der monatliche Abopreis spielt ebenfalls eine Rolle, da viele Haushalte bereits an die Grenzen ihres Entertainment-Budgets stoßen. Dennoch bleibt Raum für attraktive SVoD-Angebote.

Für viele Zuschauer ist es zudem wichtig, dass die Plattform sowohl werbefinanzierte als auch werbefreie Produkte anbietet. Medienkonzerne sollten daher weiterhin beide Modelle verfolgen, um allen Kundengruppen das passende Angebot zu unterbreiten. Große Anbieter wie Netflix und Disney haben sich bereits für diesen Weg entschieden.