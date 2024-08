AAEON: Darwin Precision Industry und JTB Tech zeigen ein innovatives KI-Kundendienstsystem

Dienstag, 13. Aug. 2024 11:28 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

AAEON Technology Inc. hat in Zusammenarbeit mit Darwin Precision Industry und JTB Tech ein neues generatives KI-Erkennungssystem entwickelt. Diese Partnerschaft markiert einen Meilenstein für AAEON, da es das erste Mal ist, dass ein Produkt des Unternehmens in einer generativen KI-Lösung eingesetzt wird.