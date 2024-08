CHERRY XTRFY enthüllt neue Produkte auf der Gamescom 2024

Dienstag, 20. Aug. 2024 12:09 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Vom 21. bis 25. August öffnet die Messe in Köln ihre Türen für Gamer, Fachbesucher und Interessierte. CHERRY XTRFY, bekannt für Gaming-Zubehör, stellt seine Neuheiten sowohl am eigenen Stand in der B2B Area (Halle 2.2, Stand C-51) als auch in Kooperation mit SK Gaming (Halle 9.1, Stände A029, A030, B039) vor.

Die enge Zusammenarbeit mit professionellen E-Sportlern ist ein Markenzeichen von CHERRY XTRFY. Das Unternehmen nutzt deren Feedback, um die Bedürfnisse der Gamer in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Die neuen Produkte, die auf der Gamescom vorgestellt werden, sind oftmals das Ergebnis dieser Kooperationen mit Top-Teams wie Team Vitality, SK Gaming und LNG E-Sports.

Die MX 3.1 Tastatur, ausgestattet mit den neuen CHERRY MX2A-Switches, bietet nach Angaben des Herstellers ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und RGB-Beleuchtung. Diese Switches sollen für eine lange Lebensdauer und ein angenehmes Tippgefühl sorgen. Auch Vorgängermodelle wie die MX 8.2 TKL Wireless und die MX 3.0S Wireless sind nun mit den neuen Switches erhältlich.

Die kabellosen Gaming-Mäuse M64 und M68 sollen neue Maßstäbe in Sachen Griffigkeit, Gewicht und Leistung setzen. Sie sind in verschiedenen Modellen und Farben erhältlich und bieten dank der 8000-Hz-Technologie eine extrem schnelle Reaktionszeit. Eine Sonderedition der M68 Pro Wireless im Team Vitality-Design wird ebenfalls vorgestellt.

Mit den M50-Gamingmäusen bietet CHERRY XTRFY eine preisgünstige Option für Gamer aller Levels. Diese Mäuse zeichnen sich durch ergonomisches Design und vielseitige Verbindungsmöglichkeiten aus. Die kabellose Version verfügt über RGB-Beleuchtung und kann sowohl über 2,4 GHz als auch Bluetooth verbunden werden.

Abgerundet wird das Angebot durch die neuen GP5-Mousepads, die in verschiedenen Größen und mit der bisher glattesten Stoffoberfläche von CHERRY XTRFY erhältlich sind. Diese Mousepads sollen die perfekte Grundlage für präzises Gaming bieten und sind auch in einer exklusiven Edition von SK Gaming verfügbar.