Sony stellt PS5 Pro vor: Grafisches Upgrade für 800 Euro ab 7. November erhältlich

Die aktualisierte Hardware wird mit 2 TB Solid-State-Speicher ausgestattet sein, was eine Verdopplung gegenüber den 1 TB der ursprünglichen PS5 darstellt. Ein Ultra HD Blu-Ray-Laufwerk wird nicht enthalten sein, kann jedoch als Zubehör für 80 Dollar erworben werden.

In einer Videopräsentation am Dienstag erklärte Mark Cerny von Sony, dass PS5-Entwickler "mehr Grafikleistung" wünschen, um die gewünschten visuellen Effekte bei einer Bildrate von 60 fps zu erzielen. Die unzureichende Grafikleistung der PS5 zwingt die Spieler oft zu einer schwierigen Entscheidung zwischen der höheren Auflösung des "Fidelity"-Modus und den flüssigeren Bildraten des "Performance"-Modus, wobei laut Cerny drei Viertel der Spieler Letzteren bevorzugen.

Das Ziel der PS5 Pro, so Cerny, ist es, "die Grafik zu liefern, die sich die Spieleentwickler wünschen, bei den hohen Bildraten, die die Spieler bevorzugen." Dazu wird das neue System mit einer größeren GPU ausgestattet sein, die "bis zu 45 Prozent schnelleres Rendering" unterstützt, mit 67 Prozent mehr Recheneinheiten und 28 Prozent schnellerem Videospeicher als die PS5. Dies wird es ermöglichen, "fast Fidelity-ähnliche Grafiken bei 'Performance'-Bildraten" von 60 fps in vielen bestehenden PS5-Spielen zu erreichen, sagte Cerny.

Die PS5 Pro wird auch einen "vereinfachten und beschleunigten Ansatz" für Ray-Tracing bieten, bei dem einzelne Elemente "doppelt oder sogar dreimal so schnell wie bei der PlayStation 5" berechnet werden. In den gezeigten Beispielen hob Cerny hervor, wie Reflexionen zwischen Autos nun bei 60 fps für "Gran Turismo 7" auf der PS5 Pro verfügbar sind und wie Spiele wie "Hogwarts Legacy" realistischere Schatteneffekte haben könnten.

Eine "KI-Bibliothek" namens PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) wird ebenfalls auf der PS5 Pro verfügbar sein, um Spielszenen automatisch hochzuskalieren. Cerny betonte, wie dies dazu beitragen kann, dass entfernte Menschenmengen in einem Spiel wie "Ratchet & Clank: Rift Apart" viel klarer aussehen.

Spiele, die die leistungsstärkere GPU der PS5 Pro nutzen können, werden als "PS5 Pro Enhanced" vermarktet. Zu den Titeln, die diese Bezeichnung tragen werden, gehören unter anderem "Alan Wake 2", "Assassin’s Creed: Shadows", "Demon’s Souls", "Dragon’s Dogma 2", "Final Fantasy 7 Rebirth", "Gran Turismo 7", "Hogwarts Legacy", "Horizon Forbidden West", "Marvel’s Spider-Man 2", "Ratchet & Clank: Rift Apart", "The Crew Motorfest", "The First Descendant" und "The Last of Us Part II Remastered".

Andere Titel werden von "PS5 Pro Game Boost" profitieren können, was laut Sony "die Leistung unterstützter PS4- und PS5-Spiele stabilisieren oder verbessern kann."

Das Upgrade folgt der Tradition der PS4 Pro, die fast genau drei Jahre nach der PS4 auf den Markt kam und in vielen PS4-Spielen höhere Auflösungen, schnellere Bildraten oder beides ermöglichte. Die PS5 Pro kommt jedoch weiter in den Lebenszyklus von Sonys neuester Konsole und zu einem Zeitpunkt, an dem Sony den Startpreis für die Konsole noch nicht gesenkt hat und den Preis der Digital Edition im letzten Jahr erhöht hat.