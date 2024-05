Chieftec APEX und APEX Air im Test - Airflow oder RGB Inhaltsverzeichnis > [1] Chieftec APEX und APEX Air [2] Äußerlichkeiten [3] Innenleben [4] Einbau [5] Fazit

Volle RGB-Dröhnung oder Airflow? Glas oder Mesh, das sind bei PC-Gehäuse aktuell die beiden Trends, die sich nun schon recht lange halten. Auf der einen Seite findet man mehr und mehr Gehäuse, die auf viel Glas und RGB setzen und optisch schon fast an Aquarien erinnern. Auf der anderen Seite stehen die Gehäuse mit Mesh, die versuchen den Airflow und damit die Kühlung der Komponenten zu optimieren. Oft geht es dabei aber primär gar nicht darum, irgendwie die besten Temperaturen im Gehäuse zu erreichen sondern das Gehäuse möglichst leise zu bekommen. Am Ende stehen sich also Optik und Laustärke gegenüber. Tatsächlich ist beides optimal in ein Gehäuse zu bekommen extrem kompliziert, weshalb viele Hersteller daher darauf setzen ihre Gehäuse in zwei Versionen auf den Markt zu bringen. Auch bei Chieftec geht man nun diesen Weg und bringt mit dem Chieftec APEX und dem Chieftec APEX Air, zwei Gehäuse auf den Markt, die auf das gleiche Grundgerüst setzen, sich aber im Detail unterscheiden. Das APEX setzt auf viel Glas und vier 120mm RGB-Lüfter um in Sachen Optik zu punkten und das APEX Air auf eine Mesh-Front und 140 mm Lüfter um beim Luftdurchsatz mit offener Front zu punkten. Besonders interessant an dem Modell ist, das es preislich auf den Einsteigerbereich zielt und die Gehäuse für unter 80 Euro im Handel zu bekommen sind. Chieftec, mittlerweile ein deutsches Unternehmen, hat zuletzt insbesondere den Europäischen Markt im Auge und hofft natürlich hier mit dem guten Preis bei den Kunden anzukommen. Die beiden APEX Modelle sind recht hoch gebaut, weshalb sie auch in der Lage sind E-ATX Mainboards aufzunehmen. Mit dem geräumigen Innenraum sollen insgesondere natürlich wieder einmal die Gamer angesprochen werden, die es oft wegen der großen Grafikkarten und eventuell zu verbauender Wasserkühlungen geräumig lieben. Beide Gehäuse können einen 360/420mm Radiator hinter der Front aufnehmen. Und auch im Deckel passt noch ein 280/360 mm Radiator hinein. Bei der Ausstattung hat das Gehäuse zudem einige Überraschungen zu bieten, die man in der Preisklasse selten findet, wie zum beispiel die aufklappbare, magnetisch gehaltene Seitentür aus Glas, die sich zudem auch noch leich aushängen lässt. Angenhm ist auch das für die Größe eher geringe gewicht von etwa 8 kg. Lieferumfang und technische Daten Der Lieferumfang der Chieftec APEX fällt beim Zubehör wie in der Preisklasse üblich eher mager aus. Aber es sind natürlich alle notwenigen Schrauben sowie eine Kurzanleitung Enthalten. Richtig punkten kann das APEX aber mit seinen vier im Lieferumfang entahltenen RGB-Lüftern sowie einem direkt verbauten Controler für die Lüfter. Im APEX Air ist dieser nicht enthalten. Material Material 0,6 mm SPCC und gehärtetes Glas an der linken Seitenwand

Farbe Schwarz

M/B Unterstützung Mini ITX, mATX, ATX, E-ATX

Abmessungen (TxBxH) 465mm x 230mm x 495mm

Gewicht (Netto/Brutto) ca. 8.0 kg / 9.50 kg

Laufwerkseinschübe extern -

Laufwerkseinschübe intern 2x 2.5" und 2x 3.5“

Netzteil ATX PSU (bis 220 mm)

Frontanschlüsse 1x USB3.2 Gen2 Typ C, 2x USB3.0, Audioausgang (AZALIA / HD-Audio), Mikrofoneingang, RGB-Modustaste

Lieferumfang Schraubensatz, Bedienungsanleitung, Fernbedienung,

RGB-Steuerungshub (DF-200) mit 3PIN +5V M/B Sync und SATA-Stromkabel

Lüfter APEX: Vorne: 3x 120mm Rainbow A-RGB Lüfter (vorinstalliert) Hinten: 1x 120mm Rainbow A-RGB Lüfter (vorinstalliert)

Lüfter APEX AIR: Vorne: 2x 140mm (vorinstalliert) Hinten: 1x 140mm(vorinstalliert)

Lüfter/Radiator (optional) Vorne: 3x 120mm oder 3x 140mm, 360mm, 420mm Radiator Oben: 3x 120mm oder 2x 140mm, 240mm, 280mm, 360mm Radiator Hinten: 1x 120mm, 1x140mm Netzteilabdeckung: 2x120mm Seitenwand: 2x120mm

PCI Slots 7

CPU Kühler Höhe (max.) 175mm

VGA Kartenlänge (max.) 400mm

Garantie 24 Monate

