Cooler Master MasterFan MF120 HALO RGB Lüfter im Test - schön preiswert

Tolle RGB-Lüfter gibt es auch günstig!

RGB-Beleuchtung ist im PC zu einem echten Megatrend geworden und darf heute in fast keinem PC mehr fehlen. Das geht so weit, dass es zum Teil schwer wird Komponenten noch ohne RGB zu bekommen. Es gibt nahezu von jedem Hersteller eine riesengroße Auswahl an RGB-Produkten und es ist durchaus auffällig, dass diese aktuell immer aufwendiger und vor allem auch teurer werden. Besonders zu beobachten ist dieser Trend bei Lüftern, die in ihrer Komplexität immer weiter zunehmen mit immer mehr LEDs und immer mehr Beleuchtungszonen.

Cooler Master geht mit seinem neusten RGB-Lüfter einen komplett anderen Weg aber sehr interessanten weg. Denn beim MasterFan MF120 Halo beschränkt man sich wieder auf das Wesentliche, die "geile" Optik. Zubehör und Features werden im Gegenzug reduziert. Ein MasterFan MF120 Halo ist dabei für um die 16 Euro, das Dreierpack für um die 50 Euro erhältlich und verspricht so, schicke ARGB-Effekte zu einem bezahlbaren Preis.

Die Lüfter lassen sich mit einem herkömmlichen 3-Pin-ARGB-Anschluss ansteuern und so je nach Mainboard-Software nach Belieben anpassen. Auf eine eigene Software oder eigene Controller verzichtet Cooler Master hier komplett, was erheblich die Kosten reduziert. Natürlich besteht die Möglichkeit einen extra ARGB-Controller zu nutzen, den man hinzukauft. 24 ARGB-LEDs sorgen dabei für die buntesten und wildesten Effekte im eigenen PC.

Wie sich die Lüfter von Cooler Master genau schlagen, klären wir auf den nächsten Seiten unseres Artikels. RGB-Lüfter will man natürlich auch in Aktion sehen, deswegen gibt es auf auf dem TweakPC-Youtube-Kanal natürlich auch wieder einen Video-Test zu den Cooler Master MasterFan MF120 HALO

Lieferumfang

Die MasterFan MF120 Halo gibt es neben einer Einzelvariante mit Schrauben, RGB-Verbindungsstück sowie RGB-Kabel-Bracket auch noch in einer praktischen Vorteilspackung im Dreierset. Hier gibt es neben den drei Lüftern auch noch einen ARGB-Taster mit SATA-Stromstecker und eine PWM-Weiche für das Ansteuern von bis zu drei Lüfter über nur einen PWM-Anschluss. Abschließend befinden sich neben Madenschrauben für jeden Lüfter auch noch RGB-Anschluss-Brackets im Karton. Eine ARGB-Weiche wird nicht separat benötigt, denn die Lüfter verfügen gleich über eine Weiche an jedem Anschlusskabel und können so hintereinander geschaltet werden.