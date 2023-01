MSI Clutch GM31 Lightweight Kabel- und Wireless-Version im Test

Kabel oder nicht Kabel, das ist hier die Frage

Das Jahr 2023 startet bei MSI direkt mit vielen interessanten Neuheiten von der CES, darunter auch gleich zwei neue Leichtmäusen aus der hauseigenen Gaming-Sparte. Besonders leichte Mäuse sind unter Gamern schon länger recht beliebt, so das fast jeder Hersteller solche Modelle vermehrt auf den Markt bringt.

Von MSI haben wir uns diesbezüglich auch schon die kabellose Clutch GM41 und Clutch GM50 mit RGB genauer angeschaut. Die GM50 mit ihrer schicken Beleuchtung hatten wir euch auch bereits im Video auf unserem Youtube-Kanal präsentiert.

Die beiden neuen Modelle hören auf den Namen Clutch GM31 Lightweight Wireless sowie Clutch GM31 Lightweight und sollen besonders beim Handling und der Ergonomie überzeugen und dabei natürlich auch wieder extrem leicht sein.

Die zwei Mäuse unterscheiden sich durch die Anschlussart und dadurch bedingt auch durch das Gewicht. Denn wie der Name erwarten lässt handelt es sich einmal um einen kabellose und einmal um eine kabelgebundene Maus. Ein neuer Sensors mit bis zu 12.000 dpi und eine Laufzeit von über 100 Stunden bei der Wireless-Version hören sich auf dem Papier schon sehr überzeugend an. Wir machen den Test und schauen uns beide neuen Mäuse von MSI im Test genauer an.

Technische Spezifikationen der MSI GM31 Lightweight Wireless

Lieferumfang

Beide GM31 kommen in einer schicken Kartonage daher und werden mit einem kurzen Handbuch ausgeliefert. MSI spendiert der GM31 Lighweight Wireless neben einem Kabel zusätzlich auch noch eine kleine Ladestation. Damit kann man die Maus aufladen und zudem kann dort auch der USB-Dongle verstaut werden.

Technische Daten

Ergonmie: Rechtshänder, symmetrischer Korpus

Prog Schalter: 5

Abmessungen: 120 x 64 x 37 mm

Daumentaster: 2 nur für Rechtshänder

DPI: 100-12,000 DPI, 100 DPI Schritte

Sensor: Pixart PAW-3311

Sensor Type: Optical

Beleuchtung: RGB Eine Zone

Speicher: Yes

Taster: Omron 60+ Mio Clicks

Anschluss: USB 2.0

Kabellos: 2,4 GHz RF

Laufzeit: bis 110h je nach Nutzung

Lebensdauer Taster: 60M L/R Click

Gewicht: 73 g

Software: MSI Dragon Center

Kabel: 2.m Ummantelt in schwarz und Kabelklammer

Gleitfüße: PTFE

Report Rate: 1000Hz

Garantie: Zwei Jahre

Webseite: www.msi.com

Kabellänge: 2 Meter

Technische Spezifikationen der MSI GM31 Lightweight