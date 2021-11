Xbox Series X im exklusiven Gucci-Design für 10.000 US-Dollar

Die neue Xbox Series X von Microsoft im Gucci-Design wird auf nur 100 Stück limitiert sein und bereits zum Release eine Rarität darstellen.

Die Seriennummer der Konsole wird per Hand auf die Vorderseite der Konsole geschrieben. Die Xbox Series X wird in der Sonderedition von Gucci zusammen mit zwei Controllern angeboten, welche ebenfalls in einem speziellen Design gehalten ist. Darüber hinaus wird die Konsole in einem Gucci-Koffer mit Xbox-Schriftzug verkauft, welcher es erleichtern soll, die Konsole zu transportieren. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört ein Abonnement des Xbox Game Pass Ultimate ohne konkrete Zeitangabe.

Das Design der schwarzen Konsole ziert das Gucci-Logo mit zwei "GG", welches nicht nur für die Initialen von Guccio Gucci dem Gründer der Modemarke steht, sondern auch für "Good Game", welche oftmals am Ende eines Multiplayer-Matches als Kompliment oder Dank an den Gegner für ein faires Spiel in den Chat geschrieben wird.

Mit einem Verkaufspreis von 10.000 US-Dollar, umgerechnet rund 8.760 Euro, dürfte die Konsole allerdings auch nur für absolute Fans und Gucci-Liebhaber interessant sein. Der Preis der Xbox Series X im Gucci-Design fällt damit rund 20-Mal höher aus als der Standard-Preis der Konsole.

Gucci ist als Markenlabel sehr aktiv in der Spiele-Szene und bietet bereits eigene Spiele für Android und iOS an. Ebenfalls bietet Gucci verschiedene Outfits für die Avatare in Pokémon Go an.