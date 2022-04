FIFA startet eigenen Fußball-Streamingdienst

Mit FIFA+ sollen noch in diesem Jahr mehr als 40.000 Fußballspiele aus aller Welt gestreamt werden.

Der Welt-Fußballverband FIFA hat einen eigenen Streamingdienst für Fußballspiele angekündigt. Unter dem Namen "FIFA+" werden verschiedene Fußballspiele aus verschiedenen Regionen der Welt als Livestream oder als Aufzeichnung angeboten.

Bis zum Ende des aktuellen Jahres sollen über FIFA+ mehr als 29.000 Männer und 11.000 Frauen-Spiele über den neuen Streamingdienst übertragen werden. Dementsprechend wirbt der Welt-Fußballverband mit 40.000 Übertragungen. Über eine Zeittafel kann direkt auf der Webseite nachgeschaut werden, wann welche Partie übertragen und welche über den Streamingdienst angeboten wird.

FIFA bietet über den eigenen Streamingdienst allerdings nicht die Topligen wie etwa Bundesliga, Premier League oder die Serie A an, sondern verkauft die Rechte weiterhin an die etablierten TV-Anbieter Sky oder den Streaming-Dienstleister DAZN und Sportdigital. In Deutschland können dafür kostenlos Liga-Spiele aus Singapur, der Mongolei oder Moldawien live verfolgt werden.

Mit einem umfangreichen Archiv soll FIFA+ auch als Datenbank für vergangenen Matches dienen. Dabei werden auch Klassikern wie das WM-Endspiel 1954 als Deutschland gegen Ungarn erstmals Fußballweltmeister wurde, gezeigt.

FIFA+ ist in fünf Sprachen, darunter auch Deutsch, verfügbar. Weitere Übersetzungen sollen in den kommenden Monaten folgen. Passenden Apps für Android und iOS werden bereits zum Start des Streamingdienstes angeboten, künftig sollen auch Smart-TVs mit eigenen Apps des Dienstes versehen werden.

Künftig könnte der Streamingdienst auch weiter ausgebaut und um kostenpflichtige Inhalte ergänzt werden. Vorerst sind die Anmeldung und Nutzung von FIFA+ aber komplett kostenlos.