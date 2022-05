Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition: Besonders leise Grafikkarte mit viel Leistung

Dienstag, 17. Mai. 2022 18:12 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Asus und Noctua präsentieren in Kooperation die neue GeForce RTX 3080 mit 10 Gigabyte Grafikspeicher als leisestes Modell auf dem Markt.

Die neu vorgestellte Asus GeForce RTX 3080 in der Noctua Edition setzt auf einen speziell entwickelte Kühlkonstruktion mit zwei NF-A12X25PWM-Lüfter des Kühler- und Lüfterspezialisten Noctua aus Österreich.

Die Grafikkarte selbst weist die charakteristischen Merkmale der ROG Strix und TUF Gaming Serien von Asus vor, welche für eine besonders hohe Leistung sowie Langlebigkeit beworben werden. Asus setzt bei der GeForce RTX 3080 in der Noctua Edition auf einen nur 2,2 Slot großen Kühler, welcher von dem Asus Thermal R&D Team in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Noctua entwickelt worden ist.

Der Kühlkörper der Grafikkarte ist dabei so entwickelt worden, dass die beiden NF-A12x25-Lüfter die Kühlrippen optimal belüften können und dabei keinen unnötigen hohen Geräuschpegel erzeugen. Der Stil der Grafikkarte ist dabei klassisch in den Noctua-Farben und dem Noctua-Design gehalten, sodass die typischen braunen Lüfter deutlich zu erkennen sind. Die verbauten Lüfter besitzen einen besonders eng anliegenden Rahmen, welche von den Schaufeln nur 0,5 Millimeter entfernt ist und den Luftstrom am Rand reduzieren und damit noch effektiver die Luft durch die Kühlrippen transportieren soll.

Nach eigenen Angaben handelt es sich bei der neuen GeForce RTX 3080 in der Noctua Edition, um die aktuell leiseste GeForce RTX 3080 auf dem Markt. Dabei kann die Grafikkarte einen OC-Boost-Takt von 1.815 MHz und einen Boost-Gaming-Takt von 1.785 MHz vorweisen. Als Anschlüsse hält die Grafikkarte zwei HDMI-2.1-Ports sowie drei DisplayPort 1.4a bereit. Angebunden wird die Grafikkarte über eine PCI-Express-4.0-Schnittstelle und der verbaute GDDR6X-Speicher misst zehn Gigabyte.

Die neue Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition soll im Juni 2022 in den Handel kommen, ein Preis wurde noch nicht genannt.