Corsair One: Neue Gaming-PCs mit GeForce RTX 3080 Ti Grafikkarte

Dienstag, 17. Aug. 2021 17:02 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die One-Serie von Corsair richten sich als leistungsstarke Komplett-PCs an Gamer, Enthusiasten, Content-Creator.

Angeboten werden die neuesten Modelle als Corsair One A200 und Corsair One i200 sowie Corsair One Pro a200, welche optional mit der GeForce RTX 3080 Ti von Nvidia konfiguriert werden können. Je nach Wunsch kann der Komplett-PC mit Intel- oder AMD-Hardware ausgestattet werden, sodass jeder Anwender seine eigene Wunschhardware konfigurieren kann.

Die PCs der One-Serie setzen auf ein kompaktes Gehäuse mit nur 12 Litern Volumen mit einer Grundfläche von 20 x 17,2 Zentimetern. Je nach Konfiguration kann aber auch High-End-Hardware wie bis zu 64 Gigabyte RAM oder bis zu 2 Terabyte PCIe-NVMe-Speicher verbaut werden.

Die neuen Varianten der One-PCs von Corsair werden ab sofort auf der Webseite des Herstellers gelistet.