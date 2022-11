Niederlande stellt sich gegen das Export-Verbot nach China von der USA

Nach Angaben von Liesje Schreinemacher, Ministerin für Außenhandel in den Niederlanden, hat vor dem Parlament in Den Haag verlauten lassen, dass die Niederlande selbst entscheiden würden, welche Waren an China verkauft werden dürfen, ohne dass die nationale Sicherheit anderer Staaten darunter leiden würde oder das wirtschaftliche Wachstum gefährdet sei.

Die USA hat ein neues Sanktionspaket gegen China verhängt, welches es verbietet Halbleiterequipment mit einer Strukturbreite von 14 Nanometern oder kleiner an China zu verkaufen. Der größte Halbleiterhersteller Chinas SMIC ist damit praktisch handlungsunfähig und auch die Fertigungen in Taiwan haben unter den Sanktionen zu leiden, da vermehrt Aufträge aus China kommen.

Die US-amerikanischen Zulieferer wie Applied Materials Inc., Lam Research Corp. und KLA Corp. müssen sich an die Sanktionen unbedingt halten, mit ASML bietet allerdings auch ein europäisches Unternehmen aus den Niederlanden entsprechendes Equipment an, welches weiterhin von China bezogen werden kann. Der weltweite Marktanteil von Halbleiterequipment lag 2020 bei ASML bei 62 Prozent und dürfte in den vergangenen Jahren sogar noch gestiegen sein.

Da sich ASML nicht an die Sanktionen der USA beteiligt, könnte das Unternehmen künftig Probleme bei der Einfuhr von Waren in den USA bekommen. Da ASML allerdings mehr Umsatz mit den Geschäften nach China als mit dem Export in die USA macht, dürfte es künftig zu einem strittigen Thema werden. Darüber hinaus dürften mit den US-Sanktionen das Halbleiterequipment von ASML in China noch gefragter sein und sogar den Umsatz des Unternehmens ankurbeln. Bereits im Dezember sind zu diesem Thema weitere Gespräche zwischen der EU und den USA geplant.