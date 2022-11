Netflix will an einem AAA-Spiel fÃ¼r den PC arbeiten

Das Netflix auch in der Videospielbranche sich etablieren möchte, ist bereits seit längerem bekannt. Jetzt sind erste Informationen zu einem Spiel für den PC aufgetaucht.

Netflix arbeitet mit dem eigenen Game-Studio an bereits mehr als 55 Spielen und will in naher Zukunft wohl auch einen AAA-Titel anbieten.

Während sich bislang die Entwicklung von Spielen bei des Netflix Game Studios vor allem an den Serien und Filmen des Unternehmens orientierte und als zusätzlicher Content für Fans angesehen werden konnte, soll nun auch ein richtiges AAA-Spiel entwickelt werden.

Über eine detaillierte Stellenausschreibung wurden nun erstmals genauere Informationen zu einem ambitionierten Projekt der Netflix Game Studios bekannt. Das in Kalifornien, USA, ansässige Unternehmen unter der Leitung von Chacko Sonny, ehemaliger Overwatch Produzent, sucht derzeit Mitarbeiter für ein "brandneues AAA-Spiel für den PC". Das Spiel wird auf der Unreal-Engine entwickelt, welche erst kürzlich in der Version 5.1 mit neuen Features vorgestellt wurde. Das Projekt dürfte sich nach Angaben der Stellenausschreibung noch in der Planungsphase befinden.

Bei dem Spiel wird es sich vermutlich um ein Third-Person-Action-RPG handeln, welches einen größeren Fokus auf die Story setzt, da das Spiel einem Netflix-Film oder -Serie würdig sein soll. Allem Anschein nach versucht Netflix ein eigenes Franchise mit einem AAA-Spiel aufzubauen, welches dann mit weiteren Produktionen wie Filmen oder eine Serie noch weiter aufgewertet wird. Ein gesuchter Live-Search-Analyst soll zudem die Monetarisierung von "Free-to-Play" und "Games-as-a-Service" genauer beleuchten. Unklar ist allerdings, ob das AAA-Spiel auf einer dieser Veröffentlichungsformen zurückgreifen wird.