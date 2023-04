The Lord of the Rings: Gollum mit hohen Systemanforderungen

Freitag, 14. Apr. 2023 20:38 - [ar]

Das von Publisher Daedalic Entertainment angekündigte "The Lord of the Rings: Gollum" dürfte eine besonders gute Grafik bieten, zumindest wenn es nach den Systemanforderungen des Spiels geht.

Wer das neue "The Lord of the Rings: Gollum" in einer Auflösung von 1.440p mit hoher Qualität und auch HDR genießen möchte, sollte mindestens eine GeForce RTX 3080 sein Eigen nennen.

Die Systemanforderungen von "The Lord of the Rings: Gollum" dürfte bei einigen Gamern für Erstaunen sorgen. Der Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment hat die Mindestanforderung für die 1080p-Auflösung mit Medium-Details und RT-Off bereits mit einem Core i7-4770 oder Ryzen 5 1600 in Verbindung mit mindestens 16 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie einer Geforce GTX 1080 oder RTX 2060 angegeben. Das Spiel wird dabei mindestens 45 Gigabyte Speicherplatz benötigen, welcher vorzugsweise auf einer SSD frei sein sollte. Als Grafik-API wird DirectX 11 vorausgesetzt und als Betriebssystem Windows 10 oder Windows 11.

Wer das Spiel in einer höheren Auflösung mit 1.440p und hohen Details sowie RT-On genießen möchte, sollte ein Intel Core i3-6100 oder Ryzen 5 2600 besitzen und mindestens 32 Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut haben. Als Grafikkarte wird die GeForce RTX 3080 genannt. Für eine Systemanforderung für die 4K-Auflösung hat sich der Publisher nicht einmal geäußert, was darauf schließen lässt, dass eine der aktuellsten Grafikkarte der RTX-40-Serie von Nvidia benötigt wird.

Das neue "The Lord of the Rings: Gollum" von Daedalic Entertainment wird am 25. Mai 2023 in den Handel kommen. Der Spieler übernimmt dabei Gollum mit seinem Alter Ego "Sméagol" und wird durch die Welt von Mittelerde reisen und durch die Region von Mordor schleichen. Das Spiel erzählt dabei eine nicht von den Tolkien-Büchern inspiriert Story, welche vor den "Herr Der Ringe"-Büchern und nach der Geschichte des "Hobbits" eingeordnet werden kann.