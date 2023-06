InWin mit spannenden Produktneuheiten und komplett modularem Gehäuse

Freitag, 09. Jun. 2023 13:19 - [rj]

InWin präsentiert einige sehr spannende Neuheuten für PC-Enthusiasten. Unter anderem ein komplett modulares Gehäuse, das in vielen verschiedenen Kombinationen zusammengebaut werden kann.

In den nächsten Wochen und Monaten wird InWin sein wachsendes Angebot an leistungsstarken PC-Kühllösungen, neue ATX 3.0-Netzteile, aufregende Updates der iBuildiShare-Serie und neue Kooperationen mit einigen der Top-Marken der PC-Industrie vorstellen.

Zu den Neuheiten gehören die Neptune-Lüfterserie, zu welcher der AN120/140 (ARGB), der DN120/140 (Nicht-ARGB, schwarze Lüfter) und die DN PRO-Serie (Nicht-ARGB, schwarze Lüfter) gehören. Die Lüfter wurden speziell für Kühlungsenthusiasten entwickelt und zeichnen sich durch Turbinenflügeldesign und einen dreiphasigen, sechspoligen Motor in einem präzisionsgefertigten Metallrahmen aus. Sie bieten eine hohe Leistung bei einem wettbewerbsfähigen Geräuschpegel, der dem der beliebtesten Alternativen in der Branche entspricht, und das alles in einem unauffälligen Design.

Die AIO-Flüssigkeitskühler der MR- und TR-Serien kühlen selbst die heißesten CPUs. Die High-End-TR-Serie ist in 240-, 280-, 360- und 480-mm-Varianten erhältlich und umfasst die InWin DN PRO-Lüfter, die im Vergleich zu früheren Generationen hohe Leistung und geringe Geräuschentwicklung bieten.

Nach dem erfolgreichen Start der InWin iBuildiShare-Initiative auf der CES 2023, mit der PC-Heimwerker mehr Spaß am Bauprozess, einschließlich des PC-Gehäuses bekommen sollen fügt InWin noch mehr Optionen hinzu. Dazu gehören eine neue Version des POC mit frischen und lebendigen Farbschemata und AIO-Kühler-Unterstützung, ein neues ModFree mini für Mini-ITX-Bauer und eine wachsende Zubehörliste für DUBILI, die Ledergriffe und mehr hochwertige Farbpanel-Optionen umfasst. Mehr zur iBuildiShare-Initiative findet man unter: https://www.in-win.com/en/ibuild-ishare.

Zu den optischen Highlights gehört sicherlich das InWin Dubili-Gehäuse. Das Aluminium-Gehäuse weißt eine sehr hohe Modularität auf und besitzt den unverkenntlichen InWin-Style, den man schon von älteren nicht Modularen Gehäusen kennt.

Besonders interessant ist dabei das neue ModFree-Gehäuse, das aus einzelnen Modulen besteht die verschieden angeordnet werden können. Details zu dem patentierten Gehäuse findet man auf der InWin Webseite zum Modfree

Im Vorstellungsvideo von InWin kann man sich das Produkt in Aktion ab 1:15 anschauen. Die einzelnen Module Gehäuses können übereinander oder nebeneinander gestapelt oder in verschiedenen Orientiereungen zusammengebaut werden. So kann man das gesamte Gehäuse nach seinen eigenen Vorstellungen zusammensetzen und auch entsprechen den verbauten Komponenten erweitern oder verkleinern.

Die Modularität geht dabei so weit, dass sich auch mehrere Gehäuse zusammenbauen lassen, wie InWin anhand von einigen Beispielen auf der Computex gezeigt hat.

Auch in Sachen ATX3 Netzteile ist InWin nun mit am Start. Unter den neuen Modellen findet man die 80PLUS Platinum voll modulare PII-Premium-Serie mit bis zu 1300 W, sowie die gerade angekündigte PF II Serie und die voll modulare VE-Serie mit 750 W und 850 W und 80PLUS Gold Effizienz.

InWin stellt zusammen mit EKWB und der ASRock Phantom Gaming ein gemeinsam gebrandetes Gehäusedesigns mit einzigartigen Funktionen vor. Dazu gehören das 977EK Concept-Gehäuse und die InWin 327 Phantom Gaming Edition sowie sie InWin 515 Phantom Gaming Edition.

Alle neuen Produkte von InWin können sie isch auch direkt auf der InWin-Event-Webseite anschauen.