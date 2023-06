WhatsApp Channels: Die Kopie der Telegram-Kanäle als Neuerung vorgestellt

Mit einfachen Updates zu Einzelpersonen und Unternehmen wird mit WhatsApp Channels den Nutzern eine neue Funktion vorgestellt.

Die neuen Channels von WhatsApp sollen laut der Ankündigung in dem Blog-Beitrag aber nur für maximal 30 Tage gespeichert bleiben. Vorerst wird die neue Funktion aber nur in Kolumbien und Singapur ausgerollt und getestet. Nach einem ausgiebigen Test sollen die Channels aber für mehr Nutzer in weiteren Regionen der Welt ausgerollt werden. Konkrete Zeitangaben, wann das Feature in den USA oder Europa ausgerollt wird, wollten die Entwickler von WhatsApp aber noch nicht bekannt geben.

In den Gruppen soll es möglich sein, auf bestimmte Beiträge zu reagieren und auch unpassende Beiträge dem Gruppenadministrator zu melden. Ein Administrator kann bei Bedarf dann ein Beitrag löschen oder mit dem Verfasser in Kontakt treten. Darüber soll auch das Community-Feature für Gruppe mit bis zu 1.024 Personen die Funktion bekommen, einzelne Beiträge zu melden. Mit der Möglichkeit Channels weltweit zu suchen, soll es auch möglich werden, interessenbasierte Chats leichter zu finden. Bislang wird dieses Feature aber selbst in den Beta-Versionen noch nicht vollumfänglich unterstützt.

Ebenfalls als Neuerung angekündigt, soll das WhatsApp-Menü von Android und iOS angepasst werden, sodass diese sich nicht mehr unterscheiden.

Die Entwickler des Messengers sind derzeit besonders aktiv, erst kürzlich wurde bekannt, dass WhatsApp auch künftig Fotos in HD-Qualität über den Messenger zulassen wird und damit die Bildqualität für verschickte Fotos stark erhöhen wird.