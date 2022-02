Corsair iCUE 5000T RGB Gehäuse im Test

RGB auf Maximum!

Corsair erweitert die 5000 Gehäuse Serie. Bereits in unserem letzten Tests des Corsair 5000D, 5000D AIRFLOW, iCUE 5000X RGB gab es wenig bis fast gar nichts an den Gehäusen auszusetzen. Die Modelle zählen aktuell unserer Meinung nach auch zu den interessantesten die Corsair im Angebot hat

Vielleicht hat Corsair sich auch gerade deshalb entschlossen der Serie noch ein neues, noch einmal besser ausgestattetes Modell, zur Seite zu stellen, das Corsair iCUE 5000T RGB.

In der "Luxusversion" der 5000-Serie hat Corsair einige interessante neue Features miteingebracht, die vor allem Kennern der älteren Gehäuse-Serien gefallen dürften. Dazu zählt zum Beispiel die neue aufwendigere Optik, die etwas bulliger aber zugleich auch feiner daher kommt und nicht mehr so gradlinig wie bei den anderen Modellen der Serie ist.

Man setzt von der reinen Optik her auf ein Design, das an vergangene Zeiten bei Corsair erinnern dürfte und gewisse Ähnlichkeiten mit dem Graphite 760T mit sich bringt.

Aufgemotzt wird das Ganze zeitgemäß mit noch mehr RGB. Wobei die Beleuchtung sich dieses mal nicht auf die Lüfter beschränkt, sondern direkt ins das Gehäuse integriert wurde. Natürlich wird wieder via iCUE-Software angesteuert, wodurch alle Corsair-Komponenten mit der gleichen Software bedient werden können.

Corsair stellt heute zudem passend zum Gehäuse die neue modulare Ambient-Beleuchtung LC100 vor. Das sind kleine RGB-Dreiecke im Corsair-Design, die noch einmal für zusätzliche Stimmung im PC sorgen sollen.

Neben der Optik soll ein großes Platzangebot, ein teilmodularer Innenraum sowie ein einfaches Kabelmanagement für Spaß und Leichtigkeit beim Einbauen sorgen. Man darf also gespannt sein, was das neue Gehäuse so alles mit sich bringt und wir schauen es uns für euch natürlich wieder genau an.

Neben unserem Test mit vielen erklärenden Bildern haben wir natürlich auch wieder ein Testvideo zum Corsair iCUE 5000T RGB auf dem TweakPC-Youtube-Kanal eingestellt.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht neben einem QR-Code für ein digitales Handbuch aus Schrauben, Kabelbindern und Klettverschlusskabelbinder.

Technische Daten