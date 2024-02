Be quiet! Pure Wings 3 White im Test

Endlich auch komplett in weiß

Mit dem Pure Wings 3 hat be quiet im letzen Jahr den seit 2013 sehr erfolgreichen Pure Wings 2 Lüfter abgelöst. Der Pure Wings 2 war und ist Bestandteil vieler Produkte bei be quiet! und findet sich in Gehäusen und Kühlern. Der seit gut 10 Jahren verkaufte Lüfter konnte nicht nur durch seine guten Leistungen in Sachen Laustärke überzeugen, auch beim Thema Haltbarkeit und Preis hat der Pure Wings 2 gut abgeliefert. Der Lüfter ist bishlang auch immer noch im Handel und bereits unter 10 Euro zu bekommen.

Der neue Pure Wings 3 will natürlich an den Erfolg anknüpfen und ist seit etwa Oktober 2023 auf dem Markt. Der Preis hat sich mittlerweile auf etwa 10 Euro eingependelt, was des Lüfter für kleinere Budgets interessant macht, oder für Systeme in denen viele Lüfter eingesetzt werden, was bei teuren Modellen (20 bis sogar über 30 Euro) schnell zu einer wahnwitzigen Investition werden kann. Die Pure Wings 3 sind zusammen mit den Shadow Wings 2 (etwa 15 Euro) quasi der "Vernuftskühler" bei be quiet!.

Bislang war diese Vernunft nur in der Farbe schwarz zu bekommen, was angesichts der weißen PC Hardware, die zunehmend angeboten wird, etwas verwundert. Mit Verspätung ist be quiet! jetzt aber auf dej Zug aufgesprungen und hat eine weiße Version der Pure Wings 3 nachgelegt.

Damit hat man interessanterweise bei be quiet! auch gleich den ersten komplett weißen Standardkühler in der Hand, denn bislang gab es das nur bei den mit LED ausgestatteten Light Wings.

Der Lüfter

Unser Testmuster des Pure Wings 3 White ist ein ganz klassischer PC Lüfter im 120-mm-Format, mit der üblichen Rahmenbreite von 25 mm. Damit ist der Lüfter mit allen üblichen Hardware-Komponenten kompatibel.

Neben diesem Format sind auch 140 mm Versionen verfügbar und jedes Modell steht als Standard-Version bis (1600 UMP bei 120 mm) und als High-Speed-Modell mit (2100 UPM bei 120 mm). Die beiden 140 mm Modelle drehen mit 1200 UPM bzw. 1800 UPM. Im Gegensatz zu der schwarzen Version wird die weiße nur als PWM-Modell angeboten.

Die kompletten technischen Daten aller zehn Modelle können über die be quiet! Webseite abgerufen werden.

Das Design des Lüfters ist ganz typisch für einen PC Lüfter und unterscheidet sich doch recht deutlich vom Vorgänger Pure Wings 2, der ein etwas exotischeres und filigraneres Aussehen besaß.

Beim Pure Wings 3 gilt ganz klar "form follows function" und das Design wurde komplett auf Leistung optimiert. So hat man die Lüfterblätter für einen höheren Luftdruck optimiert, indem man den Stellwinkel verändert hat. Der Auslass des Lüfterrahmens ist nun abgedichtet, um das Austreten von Luft zu vermeiden und somit die Leistung auf Radiatoren zu steigern.

In der Mitte unter dem Impeller arbeitet ein Rifle-Lager mit auf 80.000 Stunden ausgelegter Laufzeit. Das abgerundete geräuschoptimierte Design mit be quiet! Schriftzug kennt man ja schon von vielen anderen be quiet! Lüftern.

Auch die Lüfterblätter besitzen wieder die bekannte weiche und optisch auffällige "Wellenöberfläche".

Sowohl Vorderseite als auch Rückseite der Lüfter sind komplett weiß gefärbt, womit sie sich deutlich von den bereits verfügbaren Shadow Wings 2 unterscheiden, die in der weißen Version nicht komplett weiß sind, sondern noch schwarze Rahmen und Aufhängungen besitzen.

Der Drehzahlbereich umfasst beim Standardmodell nach Herstellerangabe ca. 400 bis 1600 U/min, wobei man mit einer guten PWM-Steuerung auch durchaus etwas unter die 400 UPM kommt.

Bei der Rahmenaufhängung setzt be quiet! beim Pure Wings 3 auf Standard und verzichtet auf spezielle Entkopplungen. Die Lüfter besitzen normale Öffnungen an den Ecken um dort eine Verschraubung an das Gehäuse oder Radiatoren/Kühler vorzunehmen. Die Lüfter können natürlich auch mit üblichem Klammern gehalten werden.

Die Verarbeitung der Pure Wings 3 ist Lüfter auf einem guten Niveau. Die weiß Färbung ist in allen Komponenten sehr einheitlich und seidenmatt ausgeführt.

Kleine Details wie die eingestanzten Beschriftung am Rahmen und die dort angebrachten Symbole, die die Laufrichtung und Luftrichtung zeigen lockern das Design auf.

Technische Daten:

Modell: Pure Wings 3 White 120 mm

Abmessungen: 120 x 120 x 25 mm

Betriebsspannung: 5-13.2

Laustärke 25.5

Lager: Hydraulisch

Drehzahlbereich: 400 – 1.600 RPM (PWM)

Statischer Druck: 1.45 mmH₂O

Durchsatz: 84.8 m³/h

Stecker: PWM

Antivibrationspads: Nein

Lüftermontage: -

RGB: -

Lieferumfang

Ausgeliefert werden die Lüfter jeweils in typisch schwarzen be quiet! Kartonage. Neben den Lüftern ist lediglich noch ein Satz Schrauben im Lieferumfang enthalten.