Das Spiel 'Ghost of Tsushima' wurde bislang nur für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 von Sony veröffentlicht. Ab dem 16. Mai 2024 wird eine Director’s Cut Edition für den PC erscheinen.

Die PC-Version umfasst dabei das ursprüngliche Spiele sowie die Erweiterun "Iki Island". Darüber hinaus dürfen sich PC-Spieler über den Legends-Modus freuen, welcher es erlaubt das Spiel im einen Online-Koop mit einem Freund zu erkunden. Darüber hinaus hat Sony noch weitere Vorbesteller-Boni für die PC-Version angekündigt.

Neben einem neuen Pferd für den New Game+ Modus, erhalten Vorbesteller der PC-Version auch ein neues Outfit sowie eine spezielle Rüstungsfarbe. Die PC-Version als Director’s Cut Edition von 'Ghost of Tsushima' soll zudem einige Vorteile gegenüber der PlayStation 5 Variante bieten. Nach Angaben der Entwickler wurde die Steuerung für Maus- und Tastatur optimiert, weiterhin kann das Spiel aber auch mit einem Gamepad gespielt werden. Ebenfalls PC-exklusiv ist die Unterstützung von neuen Auflösungen für ultrabreite Monitore wie 21:9, 32:9 oder sogar 48:9, wenn drei Monitore im 16:9-Format nebeneinander genutzt werden.

Mit AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR), Intel Xe Super Sampling (XeSS) sowie Nvidia Deep Learning Super Sampling 3 (DLSS) dürfte die Grafik von 'Ghost of Tsushima' auf dem PC noch einmal besser aussehen als auf der PlayStation 5, eine neue und leistungsfähige Grafikkarte vorausgesetzt. Ebenfalls unterstützt wird AMD FSR 3 Native AA bei Radeon-Grafikkarte oder DLAA auf den neuesten Nvidia-GPUs. In dem Kurasawa-Mode wird das Spiel auf Wunsch in Schwarzweiß mit Filmkorn und japanischer Sprachausgabe dargestellt, was eine Anspielung auf die klassischen Filme von Akira Kurasawa sein soll.