Alibaba soll zur Holding werden

Die Alibaba Group soll in die sechs Geschäftsgruppen aufgeteilt werden, dabei soll jede einzelne Geschäftsgruppe unabhängiger werden.

Der aktuellen CEO Daniel Zhang von Alibaba will künftig als CEO der Geschäftsgruppe für das Cloudgeschäft auftreten und weiter an den aktuellen Projekten wie der KI-Sparte arbeiten. Die anderen Geschäftsgruppen wie der Online-Handel, Medien und Logistik sollen dann einen eigenen Vorstand bekommen und auch von eigenen CEOs geleitet werden.

Mit der Aufspaltung erhofft sich die Alibaba Group neue Investoren für einen Börsengang aller Bereich zu gewinnen. Der chinesische Milliardär und Alibaba-Gründer Jack Ma ist zudem wieder in China in Aktion getreten. Während Ma in dem vergangenen Jahr eher weniger auf sich aufmerksam machte, soll der Alibaba-Gründer in der ostchinesischen Metropole Hangzhou eine Schule besucht haben sowie die Kunstmesse Art Basel in Hongkong. Nach einem Bericht der South China Morning Post, welche auch zu dem Konglomerat von Firmen des Milliardärs gehört, soll sich der Unternehmen im vergangenen Jahr vor allem im nicht näher spezifizierten Ausland aufgehalten haben.

Jack Ma war seit Herbst 2020 nur noch selten in der Öffentlichkeit gesehen worden, nachdem vor allem chinesische Aufsichtsbehörden gegen den Börsengang der Ant Group, welche ebenfalls zu Ma gehört, vorgegangen war. Ma hatte erst Anfang des vergangenen Jahres den Rückzug aus der Ant Group bekannt gegeben.

Inzwischen geht die chinesische Regierung nicht mehr gegen Internetkonzerne vor, was wohl auch zu einer entspannteren Haltung von Jack Ma der Öffentlichkeit gegenüber zuträglich sein dürfte.