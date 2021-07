Apple Pay soll um Kreditfunktion ergänzt werden

Apple will seinen Kunden künftig über Apple Pay eine Kreditfunktion zum Zahlen zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen.

Wie die Kollegen von Bloomberg erfahren haben, soll Apple derzeit an einer Kreditfunktion für den eigenen Bezahldienst Apple Pay arbeiten.

Mit "Apple Pay Later" sollen dann Einkäufe in Raten eingeteilt und zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werden können. Die Kreditvergabe soll in Kooperation mit dem US-Finanzdienstleister Goldman Sachs entwickelt und angeboten werden.

Insgesamt möchte Apple die Kreditvergabe aber wohl einfach halten und bietet den Ratenkauf über Apple Pay vorerst nur in vier aufgeteilten Raten an, welche dann monatlich oder im 2-Wochen-Rhythmus von der in Apple Pay hinterlegten Kreditkarte abgebucht werden. Für die automatische Abbuchung des vollen Betrages nach zwei Wochen sollen keine Zinsen anfallen.

Wie hoch die Kosten für den Kredit über vier Monate ausfallen werden, kann allerdings noch nicht beantwortet werden. Für die längere Kreditvergabe ist zudem eine Bonitätsprüfung nötig. In Europa müsste Apple für den Dienst einen anderen Finanzdienstleister finden, da Goldman Sachs nicht im Privatkundengeschäft aktiv ist.