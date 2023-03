Valve streicht Unterstützung von älteren Windows-Versionen für Steam

Valve hat mit einer größeren Ankündigung die Einstellung des Supports für ältere Betriebssysteme von Microsoft angekündigt.

Zum 1. Januar 2024 werden die älteren Betriebssysteme Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 nicht mehr von Steam unterstützt. Für Anwender der älteren Betriebssysteme wird dies gravierende Auswirkungen haben, da die kommenden Versionen auch nicht mehr auf den genannten Systemen laufen werden. Laut Valve wird zum Stichtag eine neue Version von Steam ausgerollt, welche als Voraussetzung für die Nutzung von dem Clienten ist. Als Hauptgrund für die Abkehr das ältere Betriebssystem von Microsoft dürften die fehlenden Sicherheitsupdates des Herstellers sowie die fehlende Relevanz sein.

Offiziell hat Microsoft bereits Anfang des Jahres die Unterstützung von Windows 8 und Windows 8.1 eingestellt, Windows 7 wird seit 2020 nicht mehr von Microsoft unterstützt. Die ehemalige Beliebtheit von Windows 7 kann in der Statistik von Steam nur noch erahnt werden. Das Betriebssystem kommt aktuell auf eine Verbreitung von 1,52 Prozent. Windows 8 und auch Windows 8.1 hatten schon immer einen schweren Stand bei den Gamern und kommen gerade einmal auf einen Nutzungsgrad von 0,34 Prozent in der aktuellen Statistik der Betriebssysteme von Steam. Das mit Abstand am häufigsten genutzte Betriebssystem ist aktuell Windows 10 mit 62,33 Prozent Marktanteil auf Steam, gefolgt von Windows 11 mit 32,06 Prozent.

Mit der Aufgabe der älteren Betriebssysteme dürfte Valve dementsprechend nur wenige Anwender verärgern. Zudem werden mit der stetigen Entwicklung für mehrere Betriebssysteme wohl auch Ressourcen gebunden, welche dann auch wieder frei zur Verfügung stehen würden.