Intel streicht Unterstützung von UHD-Blu-rays bei allen aktuellen Prozessoren

Wer einen aktuellen Intel-Prozessor als Herzstück eines Multimedia-Systems nutzt und damit auch Ultra-HD-Blu-rays abspielen möchte, wird künftig vor ein nicht unerhebliches Problem gestellt. Die CPUs von Intel unterstützen die Sicherheitsfunktion SGX nicht mehr und damit auch keine UltraHD-Blu-rays.

Der Wegfall der Software Guard Extensions (SGX) bei den aktuellen Intel-Prozessoren dürfte nur den wenigsten Anwendern überhaupt auffallen. Erst bei der Wiedergabe von Ultra-HD-Blu-rays dürften Privatanwender das Fehlen der Sicherheitsfunktionen bemerken. Die Blu-ray-Disc-Assocition setzt die Nutzung der SGX-Funktion bei Prozessoren voraus, da diese das Digital Rights Management (DRM) für PCs bereitstellt. Für die Wiedergabe von UHD-Discs ist deshalb nicht nur ein kompatibler Prozessor, sondern auch ein High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 Anschluss mit Advanced Access Content System (AACS) 2.0 nötig.

Die Sicherheitsfunktion SGX soll eigentlich dafür sorgen, dass einzelne Enklaven des RAMs voneinander getrennt behandelt werden und so Spionageprogramme oder Schadcode nicht auf sensible Daten zugreifen können. Die Intel SGX wird eigentlich seit den Prozessoren der Core-i-6000-Serie in allen Modellen verwendet.

Intel führt die Funktion in den Datenblättern zur Alder-Lake und Rocket-Lake-Serie als "veraltet" auf. Aktuell wird allerdings noch keine andere Sicherheitsfunktion angeboten, welche das DRM-System der Blu-ray Disc Association unterstützt, weshalb Nutzer der neuesten CPUs schlichtweg keine aktuellen UHD-BDs abspielen können.