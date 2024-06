MSI präsentiert erste X870-Mainboards

Donnerstag, 06. Jun. 2024 06:00 - [rj] - Quelle:Pressemitteilung

Die COMPUTEX ist in vollem Gange und MSI nutzt diese Gelegenheit, um brandneue Mainboards vorzustellen.

Die neuen X870-Mainboards fallen bereits beim ersten Blick durch ihre schlanken und ungewöhnlichen Designs auf. Die Boards sind nicht nur kompatibel mit den neuen AMD Desktop-Prozessoren der Ryzen 9000-Serie, sondern besitzen ein neues, DIY-freundliches Design, das exklusiv von MSI entwickelt wurde: Das verbesserte schraubenlose M.2 Shield Frozr ermöglicht eine mühelose Installation von M.2-Kühlkörpern, während der EZ PCIE Release die einfache Deinstallation von Grafikkarten mit nur einem Finger erlaubt. Der EZ M.2 Clip II ermöglicht eine mühelose SSD-Installation und -Deinstallation. Ein weiteres hilfreiches Accessoire ist die EZ-Antenne, ein neues DIY-Element von MSI, welches das Einstecken und Entfernen von Wi-Fi-Verbindungssteckern mit nur einer Hand ermöglicht, ohne dass dafür die Antenne geschraubt oder gedreht werden müsste.

Auf der Messe sind Mainboards mit innovativen Speicherlösungen zu sehen. In Kooperation mit Kingston hat MSI das Z790 PROJECT ZERO PLUS entwickelt, welches über die brandneue CAMM2-Lösung verfügt. CAMM2 ist als Äquivalent zu SO-DIMM für Laptops zu verstehen. Es nutzt einen Kompressions-Konnektor auf der Rückseite des Moduls, wodurch Kompatibilitätsprobleme maßgeblich reduziert werden. Jedes Modul unterstützt bis zu 128GB. Dadurch werden eine außergewöhnliche Kapazität und Leistungsfähigkeit für den Highend-Gebrauch gewährleistet. Diese Optimierungen erlauben extremes Overclocking.

Thunderbolt 4 bietet eine unerreichte Geschwindigkeit, Vielseitigkeit und Effizienz. Es ermöglicht rasend schnelle Datenübertragungen, das Aufladen unterschiedlicher Endgeräte und die Verbindung zu hochauflösenden Displays – alles mit einem einzigen Kabel. Thunderbolt 4 revolutioniert dadurch die Art, wie wir arbeiten und spielen. Ein professioneller Fotograf könnte beispielsweise mühelos hochauflösende Bilder bearbeiten, während er gleichzeitig Daten auf einer externen Festplatte sichert – alles über denselben Thunderbolt 4 Type-C-Port. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 40Gbps ermöglicht Thunderbolt 4 ruckelfreie Performance, selbst bei der Verarbeitung großer Multimedia-Dateien.

Auf der COMPUTEX wird außerdem die neue Software „Thunderbolt Share“ vorgestellt, die den täglichen Umgang mit dem PC verbessern soll. Durch sie kann etwa ein Laptop an eine Dockingstation angeschlossen und so augenblicklich in ein Desktop-System umgewandelt werden. Mit Thunderbolt Share wird die Übertragung von Multimediadateien noch schneller und effizienter.