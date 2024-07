MSI feiert 20 Jahre Innovation und Erfolg in der Laptop-Branche

Mittwoch, 31. Jul. 2024 15:01 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Eric Kuo, Executive Vice President und General Manager der Laptop Business Unit, betont: „Unser Streben nach Exzellenz treibt uns an, Innovationen in der Laptop-Branche zu fördern und die neuesten Fortschritte effizient in unsere Produkte zu integrieren. Wir werden weiterhin in den Gaming-Sektor investieren und unsere Produktlinien in den Bereichen Business, Produktivität und Content Creation ausbauen.“

Zur Feier des Jubiläums hat MSI eine Ausstellung in Taipeh organisiert, die die Geschichte der eigenen Laptops erlebbar macht. Diese Ausstellung geht nun auf Welttournee und wird in Asien, Europa und den USA zu sehen sein. In Deutschland wird die „MSIology: MSI Laptops 20th Anniversary Exhibition“ während der gamescom in Köln ihre Türen öffnen. Begleitet wird das Jubiläum von exklusiven Verkaufsangeboten.

MSI wurde 1986 gegründet und machte sich zunächst mit der Herstellung von Mainboards und Grafikkarten einen Namen. 2004 brachte das Unternehmen mit dem M510C seinen ersten Laptop auf den Markt. 2009 setzte der X340 neue Maßstäbe als damals schlankster Laptop. Der Aufstieg von Smartphones und Tablets stellte den Laptop-Bereich vor Herausforderungen. Mit einer strategischen Neuausrichtung auf mobiles Gaming meisterte MSI diese Entwicklung bislang sehr erfolgreich.

Die Popularität von World of Warcraft und LAN-Partys führte zu einer Nachfrage nach leistungsstarken, kompakten PCs. MSI fokussierte sich verstärkt auf den Gaming-Bereich und avancierte 2015 zum Hersteller mit dem weltweit höchsten Marktanteil bei Gaming-Laptops.

Dank eigener Entwicklung und ausgebauten Produktionsanlagen ist MSI besonders flexibel geblieben und kann schnell auf Nutzerwünsche reagieren. Eine Kooperation mit Mercedes-AMG Motorsport führte zur Entwicklung des Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V. Inzwischen ist das Nachfolgemodell Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport A1V auf dem Markt.

In 20 Jahren Laptop-Geschichte ist MSI seinen Grundfesten treu geblieben: luxuriöse Ästhetik, starke Leistung und innovative Technologie. Das Engagement des Unternehmens geht über die Produktentwicklung hinaus. MSI verpflichtet sich, umweltfreundliche Praktiken zu integrieren, um die Umweltbelastung zu minimieren und nachhaltige Entwicklung zu fördern.