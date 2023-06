Vision Pro: Die neueste Innovation der VR- und AR-Brille von Apple

Dienstag, 06. Jun. 2023 08:53 - [ar]

Auf der eigenen WWDC vom 5. Juni 2023 hat Apple die neuesten Produkte und Funktionen vorgestellt. Als Highlight der Präsentation kann die Vision Pro als Mixed-Reality-Brille angesehen werden.

Die Vision Pro ist dabei als leistungsstarke, autonome VR-Brille mit dem M2-Chip von Apple ausgerüstet und kann zusätzlich noch auf den R1-Chip zurückgreifen, welcher extra für die Brille entwickelt worden ist. Das eingesetzte Betriebssystem von Apple wird als visionOS bezeichnet und soll eine für die Brille optimiertes iOS darstellen.

Als Bildschirm kommen zwei OLED-Screens zum Einsatz, welche die Wiedergabe von True-4K-Inhalten mit HDR unterstützen. Konkrete Details zu der Leistung der Vision Pro machte Apple allerdings noch nicht und hat die eigentlichen Features der Brille in den Vordergrund gehoben.

Das Besondere an der Vision Pro ist dabei die Möglichkeit, den Grad der Immersion selbst einzustellen. Über die EyeSight-Technologie wird eine Projektion der Umgebung, aufgenommen über die vier verbauten Kameras in der Brille, dargestellt, welche es erlaubt die Umgebung weiterhin wahrzunehmen. Über einen Regler kann dabei festgelegt werden, inwieweit das Sichtfeld der eigentlichen Umgebung dargestellt werden soll, oder ob nur die Inhalte der virtuellen Realität angezeigt werden. Darüber hinaus soll die Brille Personen erkennen, welche auch bei voller Immersion angezeigt werden, sodass der Anwender Veränderungen in der Umgebung sogar noch mitbekommt. Dank der Eye-Tracking-Technologie wird zudem die Augenbewegung des Nutzers auf der Brille von außen angezeigt, sodass eine klare Interaktion und Kommunikation mit anderen Menschen in der realen Welt selbst mit dem Headset noch möglich sind.

Für ausreichend Inhalte für die neue Vision Pro will Apple zusammen mit Partnern sorgen. Bereits zum Start sollen verschiedene 3D-Videos von National Geographic zur Verfügung stehen, welche dann erkundet werden können. Apple und Disney arbeiten dabei zusammen, um die bestmögliche Immersion zu gewährleisten. Darüber hinaus soll das komplette Angebot von Apple+ über die Brille abrufbar sein.

Unklar ist allerdings, ob sich die Vision Pro auch für VR-Games eignen wird, da Apple zum Release keinerlei Controller anbietet und auf eine Steuerung via Gesten setzt.

Der Preis der neuen Vision Pro, welche Angan des kommenden Jahres in den Handel kommen soll, beläuft sich auf stolze 3.499,00 Euro.

Die komplette Präsentation der WWDC 2023: