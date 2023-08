Gamescom 2023: Ein voller Erfolg mit 320.000 Besuchern

Nach eigenen Angaben kamen auf die Gamescom 2023 in Köln mehr als 320.000 Besucher aus mehr als 100 verschiedenen Ländern. Im vergangenen Jahr wurden mit 265.000 Besuchern deutlich weniger Teilnehmer gezählt.

Die drei wichtigsten Messe-Tage Freitag, Samstag und Sonntag des Gamescom 2023 waren laut den Veranstaltern restlos ausverkauft und auch die Anzahl an Fachbesuchern stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 25 Prozent auf 31.000 Teilnehmer.

Die Eröffnungsshow der Gamescom konnte in diesem Jahr ebenfalls einen Rekord verbuchen und ist die meist angesehenen Opening Night Live (ONL) seit bestehenden der Gamescom. Mehr als 180 Millionen Zugriffe sind auf das Showprogramm verzeichnet worden, was die enorme Reichweite der Messe widerspiegeln soll.

Die Gamescom 2023 wird dabei als größer, vielfältiger und auch internationaler als die Vorgängerveranstaltungen beschrieben. Trotz der Vielzahl an Teilnehmern und auch Ausstellern waren nicht alle Größen der Szene vertreten.

Einige Publisher wie etwa Sony und auch THQ Nordic waren gar nicht auf der Messe vertreten und andere Unternehmen wie CD Projekt, EA oder Square Enix wurden lediglich auf Partnerständen vertreten.

Die Gamescom wird auch in kommendes Jahr als Präsenzveranstaltung stattfinden. Am 21. bis 25. August lädt die Gamescom wieder nach Köln ein, die Opening Night Live (ONL) startet dementsprechend am 20. August 2024. Ob es der Messe gelingen wird, die in diesem Jahr vermissten Publisher wiederzugewinnen, darf mit Spannung erwartet werden.