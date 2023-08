Zotac ZBOX E und C: Neue Mini-PCs zur Gamescom 2023 erwartet

Die neuen Mini-PCs der ZBOX-E und ZBOX-C-Serie von Zotac sind speziell für den Einsatz von leistungsfähiger Hardware auf engstem Raum konzipiert worden.

Der Magnus One ist ein Mini-PC mit einem 8,3 Liter großen Gehäuse, welches leistungsstarke Hardware in Form der Intel Core i7-13700 sowie der Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Desktop Grafikkarte beherbergt. Angeboten wird das neue Magnus One von Zotac in den Farbvarianten Weiß und Schwarz.

Die ebenfalls neue Zotac ZBOX Magnus EN kommt als kompakter Mini-PC mit einem nur 2,6 Liter Volumen Gehäuse aus, welches auf Laptop-Hardware zurückgreift. Als Prozessor dient bei der ZBOX Magnus EN dementsprechend ein Intel Core i7-13700HX in Verbindung mit einer GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte.

Die Mini-PCs der ZBOX-Magnus-Serie von Zotac sollen sich durch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten auszeichnen und von der Konkurrenz abheben. Neben den Ports mit dem USB-3.1-Standard bieten die neuen Mini-PCs bis zu vier Display-Ausgänge mit HDMI- und DisplayPorts sowie drahtlose Verbindungen mittels Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2. Darüber hinaus sind die PCs mit dem Thunderbolt-4-Standard ausgerüstet und bieten zusätzlich noch einen UHS-II 3-in-1-SD-Kartenleser.

Die ebenfalls neuen ZBOX-C-Serie umfasst passiv gekühlte Systeme in einem noch kleineren Gehäuse mit nur 1,79 Liter Volumen und einer maximalen Höhe von 68 Millimetern. Je nach Konfiguration kann ein aktueller Core-i-Prozessor der 13. Generation verbaut werden, welche auch die Grafikeinheit in Form der IGP stellt.

Zotac wird auf der Gamescom 2023 in der Halle 6.1 sowie A010 zu finden sein.