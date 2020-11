Chieftec Hunter im Test - günstiges RGB-Gaming-Case

4X RGB zum kleinen Preis

Chieftec hat sich zuletzt einiges an neuen Gehäuse vorgestellt. Mit dem Chieftec Scorpion 3 hatten wir zuletzt ein doch eher aufwendiges Gehäuse im Test, dass auf viel Glas und RGB gesetzt hat. Chieftec orientiert sich damit neben seinem umfangreichen Angebot an Gehäusen für Office-PCs auch immer mehr auf den Bereich der Gaming-PCs, wo neben einem guten Aufbau des Gehäuses vor allem auch eine nette Optik gefragt ist.

Nach dem Scorpion 3 erscheint nun das Chieftec Hunter und geht auf die Jagdt nach interessierten Gamern. Auch bei preiswerten Gaming-System muss man heutzutage beim Gehäuse nicht mehr auf interessante Features wie ein Hartglasseitenteil oder vorinstallierte RGB-Lüfter verzichten.

Immer mehr Hersteller präsentieren schicke Gehäuse für den preisbewussten Gamer und genau in diese Kerbe will auch das Chieftec Hunter stoßen. Mit gerade einmal 60 Euro sorgt das Gehäuse auf den ersten Blick mit 4 schönen ARGB-Lüftern für einen beachtlichen Auftritt und schafft einen schnellen Einstieg in die RGB-Welt.

Wir haben uns das gute Stück für euch angeschaut und wer das Gehäuse lieber in bewegeten Bildern sehen will, für den haben wir auf unserem TweakPC Youtube-Kanal auch wieder ein Video zum Chieftec Hunter eingestellt.

Lieferumfang und technische Daten

Bevor wir uns dem Hunter im Detail widmen, zunächst wieder ein Blick auf den Lieferumfang und die technischen Daten.

Mitgeliefert werden alle benötigen Schrauben, Kabelbinder sowie eine kleine Anleitung für den Hub. Sowie ein Verbindungskabel für den Hub für die 3-Pin-ARGB auf dem Mainbaord. Weitere Infos bekommt man auf der Chieftec Webseite.