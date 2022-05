Chieftec Stallion 3 im Test - 4x A-RGB-Lüfter inclusive Inhaltsverzeichnis > [1] Chieftec Stallion GB-01B [2] Äußerlichkeiten [3] Innenleben [4] Einbau [5] Fazit

Stallion in der dritten Generation Nachdem wir uns zuletzt von Chieftec mehrere Netzteile angeschaut haben wird es wieder einmal Zeit für ein Gehäuse. Die Gehäuseentwicklung bei Chieftec hat zuletzt eine interessante Wendung genommen. Von den einst eher kryptischen Bezeichnungen aus Buchstaben und Zahlen ist man zu richtigen Namen übergegangen und nicht nur das, man behält diese auch über Generationen bei den Produkten bei. So ist man zum Beispiel beim Chieftec Scorpion 3 schon in der dritten Version angekommen, aber auch bei unserem aktuellen Testkandidaten dem Stalltion 3 geht man schon in die dritte Generation. Die aktuellen Änderungen dürften bei Chieftec nicht zuletzt daran liegen, dass die Geschicke der Firma schon seit einiger Zeit aus Deutschland gesteuert werden. Chieftec ist mittlerweile wirklich ein deutsches Unternehmen und fokussiert sich dementsprechend stark auf den Europäischen Markt. Das Stallion 3 ist ein größerer Midi-Tower der definitiv auf Gamer und RGB-Freunde abzielt. Optisch ähnelt das Modell den Vorgängern wurde aber in vielen Details verbessert. Wie zuvor, soll ein großzügiger Innenraum Platz für alle möglichen Hardware-Kombinationen liefern. De wohl deutlichste Änderung ist direkt in der Lüfterbestückung zu erkennen, denn das Stalltion 3 bietet jetzt direkt vier A-RGB-Lüfter, die bereits vorinstalliert sind. Dazu gibt es nun auch am Frontpanel eine A-RGB-Beleuchtung. In der Front kann dazu auch ein 360 mm Radiator eingebaut werden. Auch im Deckel findet ein 240 mm Radiator Platz. Das Stallion 3 kommt in tiefschwarzen Design daher und setzet auf eine Kombination aus Mesh und glatten Oberflächen. Bei so viel RGB darf natürlich die mittlerweile obligatorische Seitenscheibe aus Glas nicht fehlen. Das Gehäuse besitzt durch sein schräges Frontpanel und der dahinterliegenden praktischen Ablage für Smartphones und auch externe Festplatten, die über USB an das Frontpanel angeschlossen werden, einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Lieferumfang und technische Daten Der Lieferumfang des Chieftec Stallion 3 umfasst neben dem Gehäuse mit vier A-RGB-Lüftern und einem dazugehörenden Controller inklusive Fernbedienung alle notwendigen Schrauben für den Einbau von Mainboard, Netzteil und weitere Komponenten. Ein kleines Handbuch erklärt zudem die Funktionen des Controllers und der Fernbedienung. Technische Daten Material 0,6mm SPCC und Vorder- und Seitenteil aus gehärtetem Glas

Farbe Schwarz

M/B Unterstützung Mini ITX, mATX, ATX, E-ATX

Abmessungen (TxBxH) 572mm x 210mm x 520mm

Gewicht (Netto/Brutto) 11.0 kg / 12.8 kg

Laufwerkseinschübe extern -

Laufwerkseinschübe intern 4x 2.5" und 2x 3.5“

Netzteil ATX PSU (optional, ~200mm)

Frontanschlüsse 2x USB3.2 Gen 1, 2x USB2.0, Audio-out (AZALIA /HD-Audio), Mic-In, RGB Helligkeitstaste,

Taste zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit.

Lieferumfang Schraubensatz, Bedienungsanleitung, Fernbedienung,

RGB Control Hub (DF-908) mit 3PIN +5V M/B Sync und SATA Stromstec

Lüfter: Vorne: 3x 120mm Rainbow A-RGB Lüfter (vorinstalliert) Hinten: 1x 120mm Rainbow A-RGB Lüfter (vorinstalliert)

Lüfter (optional) Vorne: 3x 120mm oder 1x 180mm oder 360mm Radiator Oben: 2x 120mm oder 2x 140mm oder 240mm Radiator Hinten: 1x 120mm

PCI Slots 7

CPU Kühler Höhe (max.) 160mm

VGA Kartenlänge (max.) 430mm

Garantie 24 Monate

