Cooler Master MasterBox 540 im Test

Cooler Masters neues Design-Highlight Bei Cooler Master ging es zuletzt mit den Gehäusen eher unauffällig zur Sache. Klare Linien, unauffällige Fronten, die oft durchsichtig mit RGB-Lüftern beleuchtet waren. Im Jahr 2021 scheint Cooler Master allerdings etwas mehr Mut gefasst zu haben, was auffälligere Designs angeht. Neben dem besonders spannenden MasterFrame Gehäuse hat man auch eine neue MasterBox vorgestellt, die in Sachen Design deutlich unter den vorherigen Modellen heraussticht. Cooler Master möchte mit der neuen MasterBox 540 die Mitteklasse bei PC-Gehäusen ordentlich aufmischen. Dazu soll nicht nur die neue auf Hochglanz polierte und mit einer 3D-ARGB-Beleuchtung ausgestattete Front beitragen, die dem Gehäuse einen ganz besonderen Look verpasst, auch die inneren Werte sollen bei der MasterBox 540 überzeugen. Viel Platz für Radiatoren, Stichwort Kompaktwasserkühlungen, viele Laufwerksplätze und auch Platz für eine große Luftkühlung soll vorhanden sein. Ein großes Hartglasseitenteil gewährt einen Blick ins Innere und lässt Gaming-Komponenten mit oder RGB ersichtlich werden. Cooler Master spendiert dem Gehäuse dazu auch direkt einen RGB-Lüfter im Heck. Die Masterbox 540 wird für eine UVP von 114,99 Euro im Handel angeboten. Wir schauen uns den neusten Spross aus dem Hause Cooler Master im Test genauer an. Lieferumfang und technische Daten Neben Handbuch, Schrauben sowie Kabelbindern gibt es Montagematerial für die 2,5''Laufwerke dazu. Ein kleiner ARGB-Controller ist bereits im Gehäuse vorinstalliert. Das Zubehör beschränkt sich damit auf das Wesentliche. In Anbetracht der extrem Schmutzempfindlichen Hochglanzfront, wäre ein Wischtuch im Lieferumfang ein nettes Extra gewesen. Material: Kunststoff, Hartglas und Stahl

Maße (mm): 208,6 x 498 x 499,3 mm

Gewicht: ca. 7,8 kg

Mainboard-Support: mATX, ATX

Expansion Slots: 7 horizontal Verschraubt

Platz Rückseite für Kabelmanagement: 15-20 mm

Drive Bays

3.5" HDD: 2 enthalten

2.5" SSD: 2 enthalten oder 2 (Mit 2 x 3,5'')

2.5" SSD: 2 enthalten oder 2 (Mit 2 x 3,5'') I/O-Ports: • 2x USB 3.0 1 x Type C 3.2

Audio In / Out (HD Audio) Kombibuchse

Power-Taster

RGB-Taste

Vorinstallierte Lüfter

Vorne (mm) -



Hinten (mm) - 1 x 120 Sickleflow ARGB 650-1800 U/min

Lüfter-Support

Vorne (mm) - 3 x 120 2 x 140



Deckel (mm) - 3 x 120 2 x 140



Heck (mm) - 1 x 120



Unten (mm) -

Radiator-Support

Vorne- (mm) 120, 140, 240, 280, 360



Deckel (mm) 120, 140, 240, 280, 360



Boden (mm) -



Rückseite (mm) 120

Staubfilter

Unten, , Oben , Vorne

Maximale Längen für Komponenten

CPU-Kühler: 165 mm



Grafikkarte: 410



CPU-Kühler: 165 mm

Grafikkarte: 410

Netzteil: 275 mm max. ohne 3,5''HDD-Käfig , mit 170 mm

[1] Cooler Master MasterBox 540 [2] Äußerlichkeiten [3] Innenleben

