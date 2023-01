Corsair HX1500i 2022 Netzteil im Test - Effizienz für Europa

Satte 1500 Watt mit iCUE-Anbindung

Nachdem wir uns ausgiebig das Corsair HX1000i 2022 angeschaut haben und euch den Test des größeren Boliden der Serie mit 1500 Watt versprochen hatten, geht es nun genau damit weiter. Leider hat uns Corona in der Redaktion einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass die Fortsetzung etwas auf sich warten ließ.

Die neue HXi 2022 Serie besteht nur aus zwei Modellen, dem Corsair HX1000i 2022 und das Corsair HX1500i 2022, so dass wir dann auch diese Serie auf TweakPC komplett für euch durch getestet haben. Das HX1500i dürfte wohl eines der letzten Netzteile dieser Klasse von Corsair sein, die noch nach dem alten ATX 2 Standard gebaut sind. Auffällig ist zudem, dass das Netzteil trotz seiner digitalen Features mit etwa 300 Euro zu den günstigsten Netzteilen mit 1500 Watt und mehr Leistung gehört. Wurde da etwa irgendwo gespart? Wir werden es herausfinden!

Optisch erkennt man auch das HX1500i direkt als Corsair-Netzteil, allerdings ist es ein kleines Stück größer geworden als das 1000 Watt Modell. Das Corsair Design lässt das Netzteil recht schnittig aussehen auf den Bildern, live ist es aber ein echter Klopper. Wer das Netzteil nutzen will, sollte also zu aller erst einmal ausmessen, ob es überhaupt in das gewünschte Gehäuse passt.

Die neuen HXi 2022 Netzteile sind die Nachfolger der alten HXi Modelle aus dem Jahr 2014 und damit lange überfällig gewesen.. Der Unterschied den das "i" ausmacht, ist schnell erklärt . Bei allen Corsair-Modellen steht das "i" im Namen für digital überwachte Netzteile, bei denen man via Software den Status des Netzteils auslesen und zum Teil auch verschiedene Konfigurationen einstellen.

Das HX1500i ist genau wie das kleinere Modell auf 80 PLUS Platinum-Effizienz zertifiziert und fokussieren sich neben der sehr hohen Leistung von eben 1500 Watt auf einen dafür geräuscharmen Betrieb. Dank semi-passivem 140 mm Lüfter mit FD-Lager soll der Geräuschlevel auch bei höheren Drehzahlen akzeptabel bleiben. Der von Corsair bekannte Zero RPM-Modus sorgt für einen nahezu geräuschlosen Betrieb bei niedriger und mittlerer Last, weil der Lüfter dort eben still steht.

Bei den neuen HXi 2022 Modellen kann wie bei einigen anderen Corsair Netzteilen die Lüfterkurve des Netzteils per Software benutzerspezifisch konfiguriert werden. Das funktioniert natürlich auch direkt während des Betriebs und bietet somit wesentlich mehr Optionen als die typischen passiv/aktiv Umschalter die viele Netzteile besitzen. Die Konfiguration erfolgt wie immer über die zentrale Corsair-Steuersoftware iCUE. Die iCUE-Software ermöglicht dabei gleichzeitig die Überwachung aller relevanten Daten des Netzteils wie Spannungen, Lasten und auch Effizienz und erlaubt zudem die Umschaltung zwischen Multirail oder Singlerail betrieb mit einem Klick, auch das geschieht einfach während das Netzteil eingeschaltet ist.

Im Gegensatz zu vielen anderen Multirail-Netzteilen, bei denen verschiedene Anschlüsse am Netzteil verschiedenen Rails zugeordnet sind, was die Verkabelung recht kompliziert machen kann, geht Corsair auch beim HX1500i wieder einen anderen Weg. Bei den Corsair Netzteilen ist jeder Anschluss auf eine maximale Belastung limitiert, die in der Regel etwa 40-45 Ampere entspricht. Neben dieser einstellbaren OCP-Absicherung sind natürlich auch alle weiteren Schutzschaltungen beim HXi 2022 integriert. Die HXi Serie ist wie alle höherwertigen Corsair-Netzteile mit einer 10 Jahres Garantie abgesichert.

Zu den weiteren Besonderheiten der neuen HXi 2022 Serie gehört wie schon beim 1000 Watt Modell berichtet die mitgelieferten drei EPS12V-Anschlüssen ausgeliefert werden, die für manche extreme OC-Mainboards genutzt werden können. Dazu gibt es Japanische 105°C-Elektrolytkondensatoren und andere weitere Qualitätskomponenten. In den HX und AX Klasse bei Corsair ist auch nichts anderes zu erwarten. Neu ist auch das interne digitale Design, das bisher den AXi-Modellen vorbehalten war. Es werden allerdings andere Komponenten als in der AXi-Serie genutzt, die dort noch eine Stufe höherwertiger sind.

Corsair, Vorreiter in Sachen Effizienz bei 2% Last, die nach der letzten ATX2 Spezifikation mindestens 72% Effizienz einfordert, hat natürlich auch dieses Feature wieder an Board.

Wer sich noch genauer über die Möglichkeiten der iCUE Software informieren will, findet die Informationen dazu bereits im Test des HX1000i. Fragen zu den Ergebnissen können gerne jederzeit in unserem Netzteile Forum gestellt werden.

Technische Details und Spezifikationen

Die Netzteil der neue HXi 2022 Serie sind keine klassischen Single-Rail-Netzteile, obwohl das die Spezifikationen vermuten lassen, in denen nur eine einzige 12V-Schiene mit maximaler Leistung angegeben ist. Die Netzteile lassen sich per Software zwischen einem Single- und einem Multirail-Betrieb umschalten, wobei das hier nichts anderes bedeutet, dass im Singlerail-Betrieb die OCP so um konfiguriert, dass das Netzteil bei höheren Lasten auf einzelnen Anschlüssen nicht abschaltet. Die OCP wird also quasi hoch gesetzt.

Die HXi Serie kann mit 100 bis 240 Volt betrieben werden und ist damit weltweit einsetzbar, wenn man den richtigen AC-Stecker zur Hand hat. In der EU wird natürlich der normale Kaltgerätestecker mitgeliefert, aber nur beim 1000 Watt Modell. Das größere 1500 Watt Modell besitzt den größeren C19 Anschluss.

Die beiden Nebenspannungen leisten zusammen bis zu 150 Watt, was extrem viel ist, da die meisten Hersteller sich hier auf 100 Watt beschränken. Eine geringere Angabe des Werts optimiert nämlich sowohl die Effizienz beim 80 Plus Siegel und hat zudem auch Auswirkungen auf die Spannungsstabilität der Nebenspannungen. Jede einzelne 3,3 V und 5V ist auf 25A ausgelegt.

Die Standby und -12V Spannung liegen auf den üblichen Werten von 0,3 und 3A. Diese Angaben sind allerdings meist obligatorisch und Netzteile leisten zum Teil auch deutlich mehr auf diesen beiden Leitungen.

Spezifikationen Leistung Modell 1000 Watt 1500 Watt Leistung gesamt 1000 1500 Peak Leistung = = Leistung 3.3/5V gesamt 150 150 12V-Gesamt 83.3A

999.6W 125A

1500W 12V-Rails 1 1 Leistung Rails - - 3,3V 25A 25A 5V 25A 25A -12V 0.3A 0.3A 5 V SB 3A 3A

Für den Test des Netzteils nutzen wir die Lastverteilung, die nach der 80-Plus-Spezifikation für die verschiedenen Schienen vorgesehen ist. Dabei handelt es sich um eine symmetrische Verteilung, die alle Schienen gleichmäßig nach ihrer maximalen Leistung beansprucht.

Das Diagramm unten zeigt die genutzten Lasten im Vergleich zur maximal möglichen Ampere-Leistung. Diese Verteilung entspricht im Test 100% Last. 0 % Last bedeutet, dass das Netzteil mit jeweils 0 Ampere Einstellung am Load-Tester läuft und lediglich die Spannungen der einzelnen Schienen ohne zusätzliche Last gemessen werden. Es ist also an alle Schienen nur ein Voltmeter in Betrieb und das Netzteil läuft ansonsten im Leerlauf



Lieferumfang und Kabel

Der Lieferumfang der Netzteile ist bei Corsair quasi standardisiert und fällt eigentlich immer gleich aus. Es gibt das Netzteil, dazu ein kleines Tütchen mit Schrauben und ein paar Kabelbinder. Ebenso dabei sind natürlich alle Kabel und eine Tasche für nicht benötigte Modularkabel. Eine echte Besonderheit bei HXi 2022 ist dass das Netzteil wie bereits erwähnt 3 EPS-Kabel für die Stromversorgung der CPU besitzt. Beim 1500 Watt Modell kommt dazu, dasss hier gleich drei eizelne PCIe 6+2 Kabel und drei doppelte beiliegen und man so auf neun Anschlüsse für Grafikkarten kommt.

Bis auf das ATX-Kabel sind alle weiteren als Flachbandkabel ausgeführt, was der Verlegung im Gehäuse zu Gute kommt, insbesondere dann, wenn das Gehäuse hinter dem Mainboard nur wenig Spielraum bietet.

Der Leistung entsprechend geht es wild bei den Anschlussbuchsen am Netzteil zu. Hier finden sich satte 17 Stück, die man maximal Verbinden kann. Dazu gibt es dann noch einen USB-C Anschluss für die Steuerung per iCUE, das passende Kabel dazu liegt natürlich auch bei.

Aus der Tabelle unten kann die komplette Kabelkonfiguration entnommen werden kann.

Kabellänge Kabel Anzahl

Kabel Anzahl

Stecker Länge mm

(Stecker zu Stecker) ATX 20+4 Pin 1 1 610 EPS 8 PIN 3 1 650 VGA 8 (6+2) Pin 3 1 650 VGA 8 (6+2) Pin 3 2 775 SATA 2 4 800 MOLEX 2 4 750 Floppy

Unser Test-Equipment

Gerade wenn es darum geht kleinste Unterschiede in der Effizienz zu bestimmen und so ein Netzteil qualitativ einordnen zu wollen, ist extrem teures professionelles Messequipment unabdingbar. Bei günstigen Messgeräten sind die Messtoleranzen so hoch, dass eine korrekte Einschätzung der Performance im Vergleich zu anderen Netzteilen kaum möglich ist. Gerade wo die Netzteile in den letzten Jahren immer enger zusammenrücken.

Wir werden In Sachen Testequipment direkt vom deutschen Chroma Service Center unterstützt. Chroma ist auf professionelles Testequipment zur Effizienzmessung spezialisiert und unterstützt uns mit Know-How in Sachen Messtechnik. Die Messtechnik von Chroma gilt im Bereich der Netzteilproduktion und Qualitätskontrolle als Referenz.

Neben der Chroma Teststation verfügen wir über weitere präzise Messinstrumente wie Keysight 34461a 6,5 Digit-Voltmeter, drei 4-Kanal-Oszilloskope mit 100 MHz, mit denen wir konstant alle Spannungen des Netzteils sowie die PG, PS_ON und AC-In Signale überwachen. Zu Kontrolle der Ripple-Noise-Werte besitzen wir zudem eine Low-Voltage-Differential-Probe, wie sie in den ATX-Spezifikationen vorgeschlagen wird.

Das gesamte Testequipment ist unser Eigentum und wurde von uns selbst angeschafft. Es wird nicht von einem Netzteilhersteller bereitgestellt und wurde auch nicht von Netzteilherstellern gesponsert. Wir sind diesbezüglich also völlig unabhängig.

Wer unsere Tests regelmäßig verfolgt, der weiß, dass wir zudem auch noch Zugriff auf die Teststation von Cooler Master in direkter Nähe in Eindhoven haben und in Zweifelsfällen dort unsere Ergebnisse an einer zweiten Station aber in einem anderen Setup verifizieren können. Wir sind nun also nun in der mehr als "luxuriösen" Lage gleich zwei Chroma-Teststationen in direkter Reichweite zu haben um unserer Ergebnisse zu validieren.