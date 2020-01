PlayStation 5 und Xbox Series X: 10 Prozent der Entwickler arbeiten an Next-Gen-Titeln

Die diesjährige Branchen-Umfrage der GDC ergab, dass bereits mehr als ein zehntel der Spieleentwickler an Projekten arbeiten, welche für die Next-Gen-Konsolen erscheinen werden.

Die Veranstalter der Game Developers Conference (GDC) erfassen in einer alljährlichen Umfrage mit dem Namen "State of the Industry" die ihrer Meinung nach wichtigsten Themen der Videospielbranche anhand einer Befragung von 4.000 Spieleentwicklern.

Die Entwicklung für die noch unveröffentlichten Konsolen von Microsoft und Sony schreitet bereits aktiv voran, insgesamt arbeiten 10 Prozent der Befragten bereits an Titeln, welche auf den kommenden Konsolen spielbar sein werden. Dabei gibt es eine leichte Konzentration von elf Prozent für die PlayStation 5 und nur neun Prozent für die Xbox Series X.

Wie auch im letzten Jahr ist der PC die beliebteste Plattform für Spieleentwickler. Demnach arbeiten 56 Prozent der Entwickler an PC-Spielen und ebenfalls 56 Prozent der Entwickler geben an, dass ihr nächstes Spiel ebenfalls auf dem PC erscheinen könnte.