Microsoft hat sich der Kritik über die Größe des neuen Logos "Optimized for Series X" wohl zu Herzen genommen und wird das Logo nun nicht in der Front der Spieleverpackungen positionieren.

Die neuen Xbox One und Xbox Series X Spiele werden oftmals in einer Verpackung verkauft. Dass das Spiel allerdings mit der Next-Gen-Konsole spezielle Vorteile wie UltraHD-Auflösung oder stabile 60 FPS bieten kann, sollte über ein großes Logo "Optimized for Series X" sichtbar werden.

Die Größe des Logos ist aber bei vielen Interessenten auf Kritik gestoßen, weil es zu viel von der Front einnimmt. Microsoft hat sich nun dafür entschieden das Logo nur auf der Rückseite der Spielehüllen abzudrucken.

Dank des Feature-Smart-Deliverys können jeweilige Inhalte für die Konsolen aus dem Internet zusätzlich heruntergeladen werden. Der Erwerb eines Xbox-One-Spiels geht somit oftmals mit dem Erwerb einer PC- und Xbox-Series-X-Version einher.