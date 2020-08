5G: Deutschland ist im weltweiten Vergleich noch nicht abgeschlagen

Die 5G-Technologie wird in Deutschland weiter vorangetrieben, derzeit kann sich die 5G-Erfahrung in Deutschland auch mit anderen Ländern messen.

Bei der 4G-Technologie nimmt Deutschland einen sehr schlechten Platz ein, wenn es um die Nutzererfahrung geht, bei dem internationalen Vergleich der 5G-Technologie ist dies noch nicht der Fall.

Die neue 5G-Netztechnologie wird derzeit erst aufgebaut und der offizielle Start erfolgte in Deutschland bedingt durch die Versteigerung der Frequenz im internationalen Vergleich relativ spät. Der Telekom ist es aber dennoch gelungen in wenigen Monaten ein passables 5G-Netz aufzubauen, welches es international in die Top-10-Liste der 5G-Netze schafft.

Laut OpenSignal ist die Nutzerfahrung des 5G-Netzes in Deutschland besser als in der Schweiz, Kanada oder dem Vereinigten Königreich. Die ersten Plätze hingegen nehmen Saudi-Arabien, Kuweit, Hongkong und Südkorea ein.

Gemessen wurde vor allem die Zeit, welche 5G-Geräte mit dem 5G-Netz verbunden sind und die maximalen Download-Geschwindigkeiten.