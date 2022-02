Corsair MP 600 Pro LPX-M.2-SSD für die PlayStation 5

Mittwoch, 02. Feb. 2022 15:14 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Speicherspezialist Corsair präsentiert die neueste MP 600 Pro LPX-M.2-SSD, welche speziell für die Verwendung in der PlayStation 5 von Sony konzipiert worden ist.

Der Speicherplatz bei der PlayStation 5 kann mittels M.2-SSD auch um schnellen Speicher erweitert werden. Seit Sony das passende Update für die Konsole bereitstellt, finden sich immer mehr Hersteller, welche ihre Modelle für die Konsole optimieren.

Die MP 600 LPX-M.2-SSD von Corsair wird in den Kapazitäten von 500 Gigabyte bis vier Terabyte angeboten und ist mit einem speziellen Kühler für einen optimalen Betrieb ausgerüstet. Die M.2-SSD ist dabei so konzipiert, dass sie eine hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit erreicht, auch wenn sind in einem kleinen Gehäuse wie bei der PlayStation 5 von Sony verbaut wird.

Selbst bei hoher Belastung, soll die SSD in der PlayStation 5 kühl genug bleiben, um die optimale Performance zu gewährleisten. Die Installation des zusätzlichen Speichers dauert bei der PlayStation 5 nur wenige Minuten und die Garantie der Konsole bleibt unangetastet. Der schnelle Speicher, welche bei der PlayStation 5 mittels M.2-Port angebunden wird, kann von der Konsole wie der interne Speicher behandelt werden, was die Installation von Videospielen direkt auf dem Zusatzspeicher erlaubt. Die Ladezeiten der Spiele wird durch die Verwendung der SSD nicht negativ beeinträchtigt.

Die maximale Lesegeschwindigkeit der MP 600 LPX-M.2-SSD von Corsair wird mit 7.100 MB/s angegeben und die sequenzielle Schreibgeschwindigkeit der SSD mit bis zu 6.800 MB/s. Corsair verbaut bei den SSDs der neuen Serie 3D-TLC-NAND mit dynamischen SLC-NAND als Cache.

Alle SSDs der MP 600 LPX-Serie von Corsair werden mit einer fünfjährigen Garantie angeboten. Die Preise der SSD variieren je nach Größe und liegen zwischen 115 und 880 Euro.