Festplatten-Markt 2021: HDDs mit 1,34 Zettabyte Speicherkapazität verkauft

Die klassischen HDDs mit Magnetscheibenfestplatten werden immer häufiger von SSDs auf NAND-Flash-Basis ersetzt. Trotz des insgesamt rückläufigen Marktes konnte die Gesamtkapazität der verkauften Festplatten mit 1,34 Zettabyte im vergangenen Jahr noch einmal um 31,4 Prozent im Vergleich zu 2020 gesteigert werden.

Insgesamt konnten die drei großen HDD-Hersteller Western Digital, Toshiba und Seagate 2021 rund 259 Millionen Festplatten verkaufen, was rund 810.000 weniger HDDs als 2020 entspricht. Dank immer höheren Kapazitäten pro Festplatte, kann trotz weniger verkauften Modellen der verkaufte Speicherplatz erhöht werden. Der Bedarf an Speicherplatz in Cloud- und Rechenzentren stieg auch 2021 wieder an, sodass die durchschnittliche Kapazität pro HDD bereits bei rund 5,16 Terabyte liegt.

Die SSD-Hersteller profitieren aktuell aber stärker von dem PC-Aufschwung, welcher bedingt durch die Corona-Pandemie noch einmal gefördert wurde. Mit dem kleinen M.2-Format können viele SSDs mit hohem Speicherplatzangebot auch in schmalen Notebooks oder Videospielkonsolen untergebracht werden. Die durchschnittliche Kapazität pro SSD lag im vergangenen Jahr bereits bei 713,6 Gigabyte.

Bei dem SSD-Markt konnte sich noch kein klassischer Marktführer etablieren. Zwar kann Samsung mit einem Marktanteil von 25,8 Prozent das größte Stück des Marktes einnehmen, die Konkurrenten Western Digital (15,2 Prozent) und SK Hynix (12,5 Prozent), Kingston (10,4 Prozent) sowie Kioxia (10,4 Prozent) sind aber noch abgeschlagen.