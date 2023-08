Festplatten: Absatzzahlen von HDDs auch in Zukunft fast unabhängig von SSD-Verkäufen?

Der Speichermarkt dürfte in den kommenden Jahren auch weiterwachsen. Bedingt durch immer größere Datenmengen steigt der benötigte Speicherplatz jährlich stark an. Vor allem die Speicherung von digitalen Medien wie Fotos und Videos wird in den kommenden Jahren erheblich mehr Speicherplatz benötigen.

Während viele Anwender sich bereits von der klassischen Magnetscheibenfestplatte zugunsten eines Solid-State-Drives verabschiedet haben, sollen die Technologien aber auch in Zukunft Co-existieren können. Wie die Analysten von Coughlin Associates prognostizieren, wird der Speicherbedarf in den kommenden fünf Jahren so extrem ansteigen, dass neben SSDs und HDDs auch Band-Laufwerke weiterhin Verwendung finden.

Die enorm steigenden, benötigten Speicherkapazitäten dürften den Absatz von allen Speicherlaufwerken ankurbeln, unabhängig von der eigentlichen Schnelligkeit der Laufwerke. Während bislang der ausgelieferte Speicherplatz aller Laufwerke bei rund 1.500 Exabytes pro Jahr liegt, soll dieser in den nächsten fünf Jahren auf über 9.000 Exabytes ansteigen, was den enormen Bedarf an Speicherplatz widerspiegelt.

Da die Produktion von NAND-Flashspeicher mechanisch begrenzt ist, wird auch weiterhin auf die klassische Festplatte mit Magnetscheiben gesetzt. Dabei soll sich die Nachfrage nach den Festplatten bis 2028 sogar noch weiter steigen und im Vergleich zu den aktuell abgesetzten Stückzahlen sogar verdoppeln.

Insgesamt dürfte sich die Nutzung von HDDs im Privaten-Bereich aber weiter zurückgehen. Vor allem durch neue Technologie können die SSDs mit NAND-Flashspeicher nicht nur einen deutlich schnelleren Zugriff auf die Daten gewährleisten, sondern nehmen auch weniger physischen Platz bei der Bereitstellung von maximalen Kapazitäten ein.