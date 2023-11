Seagate: Erste 30-TB-Festplatten werden erst 2024 auf den Markt kommen

Der Festplatten-Hersteller Seagate hat angekündigt, dass die ersten 30-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie erst im nächsten Jahr in den Handel kommen werden.

Bei der ersten Vorstellung der kommenden Festplatten mit der HAMR-Technologie mit Speicherkapazitäten von 30 bis 50 Terabyte, hat Seagate noch eine zeitnahe Veröffentlichung der ersten Modelle für 2023 geplant. Wie das Unternehmen nun mitteilen musste, werden die ersten HDDs mit 30 Terabyte Datenspeicher erst im kommenden Jahr in den Handel kommen.

Im Rahmen der Ergebnisberichte für das erste Geschäftsquartal 2023 hat CEO Dave Mosley von Seagate richtig stellen müssen, dass erst Anfang 2024 mit den neuen Festplatten auf der HAMR-Technologie (Heat-assisted magnetic recording) gerechnet werden kann. Das Unternehmen plant dabei die Einführung von neuen HDD-Platten mit drei Terabyte, wovon bis zu zehn Stück in einer handelsüblichen 3,5-Zoll-Festplatte verbaut werden können, was einer Gesamtkapazität von 30 Terabyte entspricht.

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen auch mit Hochdruck an der Verbesserung der Festplatten mit der HAMR-Technologie, sodass auch Modelle mit bis zu 40 Terabyte mit einem 4-TB-Platter in den kommenden zwei Jahren zu erwarten sei. Seagate will dabei auch weiterhin auf die HAMR-Technologie für HDDs setzen und sich dabei nicht dem aktuellen Trend zum NAND-Flahsspeicher anschließen.

Bislang fehlen allerdings noch jegliche Angaben zu der Haltbarkeit der neuen Festplatten. Vor allem Festplatten mit beweglichen Bauteilen leiden oftmals unter einer geringen Haltbarkeit und Problemen, welche durch Stöße und Erschütterungen verursacht werden können, weshalb auch NAND-Flashlaufwerk vor allem bei tragbaren Geräten bevorzugt werden.