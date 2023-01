Seagate HAMR: Festplatten mit bis zu 30 TB noch für 2023 geplant

Um sich gegen die schnellen und oftmals weniger Fehler anfälligen SSDs noch auf dem Markt halten zu können, setzen die Hersteller von HDDs auf Magnetscheibenfestplatten mit immer höheren Datenraten.

Seagate hat nun angekündigt, dass die erste HDD mit einer Kapazität von 30 Terabyte auf Basis der HAMR-Technologie noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Während für die erste Jahreshälfte 2023 neue Festplatten mit einer Kapazität von 22 und bis zu 24 Terabyte geplant sind, soll dann am Ende des Jahres die Speicherkapazität der Magnetscheibenfestplatten auf bis zu 30 Terabyte in einem klassischen 3,5-Zoll-Gehäuse ansteigen. Noch in diesem Jahr soll eine entsprechende HDD nicht nur präsentiert werden, sondern auch in den Handel kommen.

Bei der Technologie setzt Seagate auf Heat-Assisted Magnetic Recording, welche mit HAMR abgekürzt wird. Während die allgemeine Arbeitsweise der Technologie bekannt ist, gibt Seagate auch bei der neuesten Ankündigung keinerlei Informationen und Details zu den Festplatten mit 30 Terabyte Speicherplatz an.

Um die Kapazität bei Festplatten zu steigern, wird die Bitdichte bei der HAMR-Technologie verößert, sodass mehr Bits auf den Datenträger passen. Neben einem angepassten Schreib- und Lesekopf mit Laserdiode sollen auch die Magnetscheiben selbst für die Technik angepasst werden.

Während die Verkaufszahlen der neuen Festplatten mit gesteigerter Kapazität wohl in diesem nicht besonders hoch ausfallen werden, soll die Technologie weiterentwickelt werden, sodass bereits ab 2023 Festplatten mit einer Kapazität von bis zu 50 Terabyte auf den Markt kommen könnten. Unklar ist, zu welchem Preis die neuen Festplatten auf Basis der neuesten HAMR-Technologie von Seagate angeboten werden können.