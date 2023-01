CableMod 12VHPWR: Neue Pro ModMesh-Kabel bei Caseking

Montag, 30. Jan. 2023 16:24 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Online-Händler Caseking* präsentiert zusammen mit CableMod die neuesten 12VHPWR-Kabel in verschiedenen Farben.

CableMod hat eine Reihe von neuen Netzteilkabeln auf den Markt gebracht, welche mit dem 12VHPWR-Anschluss versehen sind und besonders sicher bei der Verwendung mit neuen Grafikkarten gelten.

Der 12VHPWR-Anschluss ersetzt bei den neuesten Grafikkarten der RTX-40-Serie von Nvidia bereits die bekannten PCIe-Anschlüsse mit sechs bis acht Pins. Über nur einen Anschluss der neuesten ATX-3.0-Standards können bis zu 600 Watt transportiert werden, was die Notwendigkeit von mehreren Stromsteckern obsolet macht. Die ersten Netzteile mit dem ATX-3.0-Standard und den neuen, nativen 12VHPWR-Anschlüssen sind bereits erhältlich, über den Anschluss von drei 8-Pin-PCIe-Stecker kann aber auch ein 12VHPWR-Anschluss über einen Adapter realisiert werden. Leider kam es in diesem Zusammenhang auch schon zu Problemen bei den von Nvidia mitgelieferten Adaptern, weshalb die Nutzung eines Kabels von Drittherstellern empfohlen wird.

CableMod präsentiert mit dem RT-Series Pro ModMesh 12VHPWR ein entsprechendes Adapter-Kabel mit einer Länge von 60 Zentimetern. Damit der Adapter richtig funktioniert, müssen alle drei 8-Pin-Anschlüsse mit dem Netzteil verbunden sein. Der Abstand der Grafikkarte und dem Seitenpanel muss mindestens 4 bis 4,5 Zentimeter betragen, da die Kabel nicht abgewinkelt sind. Und das Knicken der Kabel am Anschluss eine der Problemstellen bei den Nvidia-Kabeln darstellt.

CableMod bietet die neuen Adapter mit ummantelten Kabelsträngen in verschiedenen Farben und Ausführungen an. Je nach Ausführung wird ein Preis von rund 25 Euro für ein Kabel verlangt. Für Seasonic- und Asus-Netzteile bietet der Hersteller auch komplett Kits für die modularen Netzteile für rund 100 Euro an.