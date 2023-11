Intel Arc: Neue Treiber mit Performance-Verbesserung von bis zu 750 Prozent

Die reine Grafikleistung der Intel-Grafikkarten der Arc-Alchemist-Serie muss sich nicht vor der Konkurrenz verstecken. Die Software-Anpassung durch die Treiber zeigen allerdings fast monatlich, dass das Unternehmen noch deutlich hinter den beiden etablierten Anbietern Nvidia und AMD hinterherhinkt.

Mit den neuesten Grafik-Treibern mit der Versionsnummer 31.0.101.4952 von Intel werden ab sofort auch die Spiele "Robocop: Rogue City", "Call of Duty: Modern Warfare III", "Star Ocean II R", "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" und "The Talos Principle 2" offiziell von den Grafikkarten unterstützt, bislang steht der Treiber aber nur als Non-WHQL-Variante zur Verfügung.

Das wohl größte Leistungsplus darf "Halo: The Master Chief Collection (DX11) " in der 1080p-Auflösung verzeichnen. Nach Angaben des Herstellers werden durchschnittlich 750 Prozent höhere FPS-Raten in der FullHD-Auflösung im Vergleich zu den vorherigen Treiberversionen erreicht.

Die extrem hohen Verbesserungen zeigen allerdings auch gleichzeitig die eigentliche Schwäche der Intel-Grafikkarten auf. Während Grafikkarten von AMD oder Nvidia bereits zum Release der Spiele meist einen kleinen Performance-Boost durch die Game-Ready-Treiber von 10 bis 20 Prozent erfahren, müssen vor allem ältere Spiele für die Intel-Grafikkarten noch optimiert werden, was sich nach der Anpassung, dafür in umso höhere Leistungssprünge widerspiegelt. Die "Halo: The Master Chief Collection" erschien bereits im Dezember 2019 für den PC.