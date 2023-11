MSI präsentierte neue Gaming-Monitore mit QD-OLED und KI-Technologie

Donnerstag, 02. Nov. 2023 11:55 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Angeboten werden die neuen Monitore MAG 341CQP QD-OLED und MPG 491CQP QD-OLED mit der neuesten QLED Care 2.0 Technik, welche das Einbrenn-Risiko erheblich reduzieren soll und MSI hat das thermische Design bei den Modellen optimiert.

Der MAG 341CQP QD-OLED präsentiert sich als 34 Zoll großes QD-OLED-Monitor mit einem 1800R-Curved-Panel, welches mit einer besonders schnellen Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden (GTG) aufwarten kann. Die maximale Bildwiederholungsrate wird mit 175 Hz angegeben.

Bei dem MAG 341CQP QD-OLED handelt es sich um einen 49 Zoll großen Monitor mit einer maximale Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und ebenfalls einer GTG-Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden. Beide Monitore können zudem mit den Zertifizierungen für ClearMR 9000 und DisplayHDR True Black 400 VESA aufwarten.

Dank der Unterstützung von HDMI 2.1 ermöglichen die Monitore auch einen reibungslosen Betrieb an den aktuellen Konsolen mit voller Unterstützung von 120 Hz, VRR und ALLM.

MSI kündigt neben den zwei Monitore zudem an, dass noch weitere QD-OLED-Monitore in den kommenden Monaten auf den Markt kommen werden. Dabei sind auch Modelle mit bis zu 360 Hz Bildwiederholungsrate oder High-End-Modelle mit 32 Zoll Bildschirmdiagonale und 4K-Auflösung geplant. Weitere Details zu den noch unveröffentlichten Monitore wird MSI auf des CES 2024 in Las Vegas, welche vom 9. Januar bis 12. Januar 2024 stattfindet, enthüllen.

Angaben zur Preisgestaltung macht der Hersteller nicht, ebenfalls gibt es keine Angaben, wann genau die Monitore in den Handel kommen werden.