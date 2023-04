Gaming-Monitore: Neue OLED-Modelle mit 480Hz, DFR und 4K-Auflösung geplant

Die Kollegen von TFTCentral wollen erfahren haben, welche Monitore aktuell bei LG und Samsung in Entwicklung stehen und im nächsten Jahr in den Handel kommen könnten.

Die OLED-Technologie scheint sich bei den Gaming-Modellen durchsetzen zu können, da die Bildschirmtechnologie vor allem durch ihr hohes Kontrastverhältnis und die besonders schnelle Reaktionszeit punkten kann. Bei LG sollen aktuell drei Displays geplant sein, welche als 34-Zoll-Monitor im 21:9-Format mit 3.440 x 1.440 Pixel und 240 Hz, 39-Zoll-Modell im 21:9-Format mit 3.440 x 1.440 Pixel und 240 Hz sowie als 45-Zoll-Modell mit 21:9-Format mit 5.120 x 2.160 Pixel und 165 Hz auf den Markt kommen werden. Das letzte Modell dürfte allerdings wohl erst 2025 in den Handel kommen.

Zusätzlich sollen noch zwei 27-Zoll-Modelle, ein 42-Zoll-Display sowie ein 31,5-Zoll-Display mit 4K-Auflösung und 480 Hz via DFR erscheinen. Das Besondere an der DFR-Technologie ist die variable Bildwiederholfrequenz, welche auf 480 Hz hochgeschaltet werden kann, wenn die FullHD-Auflösung verwendet wird. Die Standard-Bildwiederholfrequenz bei der 4K-Auflösung wird wohl 240 Hz betragen. In eSport-Spielen dürften aber vor allem professionelle Gamer, dann eine höhere Bildschirmwiederholfrequenz einer höheren Auflösung vorziehen. Die DFR-Technologie "Dynammic Frequency and Resolution" kommt bislang bei noch keinem Panel auf dem Markt zum Einsatz.

Samsung hingegen plant für das nächste Jahr vier weitere QD-OLED-Panels, welche in Form eines 34-Zoll-Modells im 21:9-Format mit 3.440 x 1.440 Pixel und 240 Hz, einem 31,5-Zoll-Modell im 16:9-Format mit 4K-Auflösung und 240 Hz und zwei 27-Zoll-Displays mit 4K bzw. 2.560 x 1.440 Bildpunkten auf dem Markt erscheinen werden.