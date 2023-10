Intel Arc: Neue Treiber sorgen für deutliche bessere Performance bei DirectX11-Spielen

Die Grafikkarten der Intel-Arc-Alchemist-Generation bieten auf dem Papier eine ordentliche Hardware für die aufgerufene Preisempfehlung. Bedingt durch oftmals schlechte Treiberunterstützung können sich die Grafikkarten von Intel aber noch nicht gegen die Konkurrenz von AMD und Nvidia behaupten.

Mit der neuesten Treiberversion 31.0.101.4885 hat Intel für Windows 10 und Windows 11 die Software-Schnittstelle für die eigenen Grafikkarten der Arc-Alchemist-Serie deutlich verbessert. Zu den neu unterstützen Spielen zählen nun auch "Assassin's Creed Mirage" und "Forza Motorsport", darüber hinaus hat der Hersteller zahlreiche Performance-Verbesserungen bei Spielen mit DirectX11 vorgenommen.

Die wohl stärkste Performance-Verbesserung wird bei "Deus Ex: Human Revolution" (DX11) in der FullHD-Auflösung bei hohen Details mit bis zu 119 Prozent mehr Leistung und damit eine Verdopplung der FPS genannt. Aber auch andere Titel wie "Call of Duty: Modern Warfare" (DX11) erfreuen sich bei der FullHD-Auflösung auch um ein Performanceplus von bis zu 90 Prozent. Die Performance-Steigerung bezieht sich dabei auf die Performance im Vergleich mit der vorherigen Treiberversion. Auch die Mobil-Grafikkarten von Intel der Arc-GPUs dürfen sich über eine stärkere Performance durch die neuen Treiber erfreuen.

Die neuesten Treiber mit einer Größe von rund 700 Megabyte für die Intel Arc-Alchemist-Grafikkarten können direkt von der Website des Herstellers heruntergeladen werden. Eine Liste aller Änderungen und verzeichnete Performance-Verbesserungen hat Intel auf der eigenen Website ebenfalls zur Verfügung gestellt.