Netflix plant mit weiteren PreiserhÃ¶hungen?

Wie die Kollegen vom Wall Street Journal erfahren haben, wird Netflix die Preise für den eigenen Streaming-Dienst weiter anheben.

Als Grund für die Preisanhebung wird der Autorenstreik in Hollywood genannt, welcher sich auch direkt auf die Ausgaben für Inhalte auswirken soll. Mit einer Preisanpassung auf gleichen mehreren Märkten weltweit, will Netflix die nun höheren Ausgaben und Abgaben für Autoren kompensieren. Laut den neuen Vereinbarungen können Autoren mit einer Mindestvergütung sowie bei Filmen und Serien mit hohen Einschaltquoten mit einer Restvergütung rechnen. Insgesamt sollen die Kosten für die neuen Verträge auf bis zu 0,2 Prozent der jährlichen Einnahmen von Netflix geschätzt werden.

Konkrete Informationen, inwieweit Netflix die Preise anheben oder in welchem Zeitraum dies geschehen wird, kann bislang noch nicht beantwortet werden. Bislang wurde lediglich mitgeteilt, dass „einige Monate“ nach dem Ende des Streiks die Preise wohl angehoben werden müssen. Erwartet wird allerdings, dass Netflix die Preise bereits in den kommenden Wochen erhöhen wird, damit eine größere Preisanhebung für die Kunden kein Grund darstellt, das eigene Abonnement zu kündigen.

Erwartet wird, dass Netflix vorerst in den USA und Kanada die Preise anheben wird, bevor auch andere Regionen sich mit neuen Preisen auseinandersetzen müssen. Dementsprechend könnte eine Preiserhöhung in Deutschland auch erst zum Ende des Jahres oder Anfang 2024 geplant sein. Erst kürzlich hat Netflix das Teilen von Accounts stark eingeschränkt und damit viele zahlende Kunden verloren. Erst über die kommenden Monate sollte sich diese Beschränkung auch positiv auf die Bilanz des Unternehmens auswirken, weshalb eigentlich keine Preiserhöhung in den kommenden Monaten erwartet wurde, damit auch Neukunden den Streaming-Dienst nutzen.