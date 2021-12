Neue Intel-Grafiktreiber sollen für Stabilitätsverbesserungen bei Windows sorgen

Die Intel-Grafiktreiber 30.0.101.1191 für Windows 10 und Windows 11 werden für alle neueren Systemen mit integrierter Grafikeinheit der Core-i-Prozessoren ab der 6. Generation oder höher ausgerollt.

Die Treiber sollen vor allem ein Problem mit dem Desktop-Window-Manager beheben, welcher im Betriebssystem für viele Elemente wie die Taskbar, App-Fenster, Animationen und auch visuelle Effekte zuständig ist. Das Programm ist essenziell für die Betriebssysteme und kann auch nicht deaktiviert werden. Mit den neuen Treibern soll es zu weniger Abstürzen des Desktop-Window-Managers kommen und so auch zu Stabilitätsverbesseruneng bei Windows 10 und Windows 11 beitragen.

Vereinzelt kam es zu Problemen mit dem Desktop-Window-Manager, sodass dieser deutlich mehr Ressourcen einnahm, als eigentlich eingeplant war, was ebenfalls auf die Treiber von Intel zurückzuführen ist. Mit der neuesten Version der DCH-Grafiktreiber von Intel soll auch dieses Problem behoben worden sein.

Intel hat mit den neuen Treibern auch die Performance von einigen Spielen verbessern können. Neben FPS-Verbesserungen bei 'Halo: Combat Evolved Anniversary' konnten mit den Treibern auch die häufigen Abstürze bei 'Battlefield 2042' und 'FIFA 21' ausgemerzt werden. Bei 'Shadow of the Tomb Raider' und 'Rise of the Tomb Raider' soll es mit den neuen Treibern auch nicht mehr zu Grafikfehlern kommen.

Die DCH-Treiber von Intel werden in Kürze über das Windows-Update ausgerollt und an alle Nutzer automatisch verteilt. Wer nicht auf das Update warten möchte, kann die Treiber auch manuell von der Intel-Webseite herunterladen und installieren.