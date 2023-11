Intel iGPU: Neue Benchmarks zeigen Performance auf AMD-Niveau

Die Leistung der kommenden integrierten Grafikeinheiten der Xe-Modelle von Intel sollen laut ersten Benchmarks auf das Leistungsniveau der RDNA-3-Architektur von AMD kommen und damit eine deutliche Performancesteigerung bieten.

Mit den kommenden Meteor-Lake-Prozessoren wird Intel erstmals auf eine Tile-basierte Die-Struktur bei der Fertigung zurückgreifen. Die einzelnen Kacheln werden dabei unabhängiger, sodass je nach Prozessor unterschiedliche Grafikeinheiten zum Einsatz kommen könnten. Intel kann dabei auf das Know-How bei der Entwicklung der dedizierten Arc-Alchemist-Grafikkarten zurückgreifen und diese Technologie auch bei den iGPUs der mobilen Prozessoren nutzen.

Dieser Vorteil zeigt sich bereits in ersten Vorab-Benchmarks der Grafikeinheiten. In einem Geekbench-Test konnte eine CPU mit Xe-LPG-GPUT-Tile der kommenden Meteor-Lake-Generation gesichtet werden, welche bei dem Core Ultra 7 155H zum Einsatz kommen dürfte. Der Prozessor soll 16 Kerne mit bis zu 22 Threads bieten, was sechs Performance-Kernen mit acht Effizienz-Kernen entsprechen würde. Das System mit Meteor-Lake-Prozessor konnte 27.249 Punkte im Geekbench erreichen und damit nur etwa 700 Punkte weniger als ein AMD-System mit einer 780M auf Basis der RDNA-3-Architektur in Verbindung mit einem Ryzen 7 7840U Prozessor.

Für die bessere Einordnung der Leistungsfähigkeit der Grafikkarte, kann dabei noch ein System mit einer GeForce GTX 1060 herangezogen werden, welche ein wenig mehr Punkte mit rund 29.000 im Geekbench erreicht.

Nach den ersten Informationen könnte sich die Meteor-Lake-Generation von Intel damit auch an mehr als Gelegenheitsgamer richten, wenn die maximale Auflösung bei Spielen auf 1080p beschränkt wird.